Kadının sesi erkeğin hayatını riske atma ihtimalini etkiliyor

Dünyanın en güzel üç sesi deyince şu sıralama sizin de aklınızın bir köşesinde duruyor mu: Su sesi, para sesi, kadın sesi?

Su ve para, ayrı bir yazının konusu olarak bir kenarda dursun; gelin, kadın sesinden konuşalım…

Erkeklere soralım: Bir kadın için hayatınızı riske atma konusunda ne kadar ileri gidebilirsiniz?

“Bunun sesle ne alakası var?” dediğinizi duyar gibiyim.

Yeni araştırmalar, erkeklerin aşk uğruna gidecekleri mesafenin aynı zamanda kadının çekici yeteneklerine de bağlı olduğunu öne sürüyor.

Evet, işte tam da bu noktada devreye ‘SES’ giriyor.

'Kişilik ve Bireysel Farklılıklar' adlı akademik dergide yayımlanan bir araştırma, erkeklerin, tiz sesi olan kadınlar için tehlikeye atılmaya daha istekli olduklarını ortaya koydu. Ancak önemli bir nokta şu ki, kadınların bu konuda istekli olması, erkeklerin riske girme hareketinde etkili.

Yapılan testler, kadınların risk alma davranışına ilgisiz göründüğü durumlarda erkeklerin daha güvenli alanda kalma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı.

Evrim teorisi, bir kadın için riske girmeye istekli olan erkeklerin, daha yüksek kaliteli genlerin ve dolayısıyla daha uygun bir çiftleşme eşinin sinyalini aldığını, ancak ne kadar ileri gideceğinin aynı zamanda kadının eş özelliklerine de bağlı olabileceğini gösteriyor.