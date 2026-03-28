        Haberler Dünya "İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı" | Dış Haberler

        "İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması gerektiğini ifade ederken, "Geriye 3 bin 554 hedefimiz kaldı. Bunlar da hızlıca tamamlanacak." diye konuştu. Türkiye'ye değinen Trump, "Türkiye harikaydı. Gerçekten harikaydı. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. O (Cumhurbaşkanı Erdoğan), harika bir lider." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 28.03.2026 - 01:10 Güncelleme:
        "İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı"

        ABD Başkanı, İran ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "İran, Hürmüz Boğazı'nı açmalı." diyen Trump, 3 bin 554 hedeflerinin daha kaldığını belirtti.

        ABD Başkanı, Ali Hamaney'e yönelik düzenledikleri saldırıyı işaret ederek "Yüce lider artık yüce değil. Öldü. Oğlu ise ya öldü ya da çok kötü durumda. Sanırım, "Beni bu işe karıştırmayın." diyordur." ifadelerini kullandı.

        Hiç kimsenin bilmediği silahlara sahip olduklarını söyleyen Trump, "Bu gece, İran terörü ve saldırganlığından nihayet kurtulmuş bir Orta Doğu'nun yükselişine her zamankinden daha yakınız." şeklinde konuştu.

        "TÜRKİYE HARİKAYDI"

        Türkiye'ye değinen Trump, "Türkiye harikaydı. Gerçekten harikaydı. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. O (Cumhurbaşkanı Erdoğan), harika bir lider." diye konuştu.

        Öte yandan Trump, Suudi Arabistan'a teşekkür ederken, "NATO'nun aksine, onlar çok yardımcı oldu." dedi.

        ABD Başkanı ayrıca, "Sırada Küba var. Lütfen bunu söylememişim gibi yapın." ifadesini kullandı.

        "ONLAR BİZİMLE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." dedi.

        Trump, bir yatırım zirvesine katılmak üzere gittiği Miami'de, havalimanında basın mensuplarına İran değerlendirmesi yaptı.

        İran'ı "yenilgiye uğrattıklarını" savunan Trump, İranlılarla müzakerelerin sürdüğüne işaret etti.

        Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonda, 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        "Çok çetin ve çekişmeli bir maç olacak"
        "Çok çetin ve çekişmeli bir maç olacak"
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        İşte en pahalı transferler!
        İşte en pahalı transferler!
        İlkay Gündoğan'dan G.Saray itirafı!
        İlkay Gündoğan'dan G.Saray itirafı!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası