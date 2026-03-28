ABD Başkanı, İran ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İran, Hürmüz Boğazı'nı açmalı." diyen Trump, 3 bin 554 hedeflerinin daha kaldığını belirtti.

ABD Başkanı, Ali Hamaney'e yönelik düzenledikleri saldırıyı işaret ederek "Yüce lider artık yüce değil. Öldü. Oğlu ise ya öldü ya da çok kötü durumda. Sanırım, "Beni bu işe karıştırmayın." diyordur." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin bilmediği silahlara sahip olduklarını söyleyen Trump, "Bu gece, İran terörü ve saldırganlığından nihayet kurtulmuş bir Orta Doğu'nun yükselişine her zamankinden daha yakınız." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE HARİKAYDI"

Türkiye'ye değinen Trump, "Türkiye harikaydı. Gerçekten harikaydı. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. O (Cumhurbaşkanı Erdoğan), harika bir lider." diye konuştu.

Öte yandan Trump, Suudi Arabistan'a teşekkür ederken, "NATO'nun aksine, onlar çok yardımcı oldu." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, "Sırada Küba var. Lütfen bunu söylememişim gibi yapın." ifadesini kullandı.

"ONLAR BİZİMLE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." dedi.

Trump, bir yatırım zirvesine katılmak üzere gittiği Miami'de, havalimanında basın mensuplarına İran değerlendirmesi yaptı.

İran'ı "yenilgiye uğrattıklarını" savunan Trump, İranlılarla müzakerelerin sürdüğüne işaret etti.

Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor." ifadesini kullandı.