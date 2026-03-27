İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı! "En büyük hayalim..."

-Galatasaray formasıyla Manchester City deplasmanında sahaya çıkmak senin için ne ifade ediyordu?

Çok gururluydum. Çünkü Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde hem kulübü, camiayı hem ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Benim için de tabii ki City deplasmanı çok daha özel bir maçtı. Galatasaray formasıyla orada sahaya çıkmak, eski takım arkadaşlarıma karşı, eski teknik direktörüme karşı... Çok mutlu bir gündü. Kaybettik maalesef ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ve çok özel bir maçtı benim için.