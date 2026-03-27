        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı! "En büyük hayalim..." - Galatasaray Haberleri

        İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı! "En büyük hayalim..."

        Galatasaray'ın sezon başında bonservissiz bir şekilde transfer ettiği İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 21:54 Güncelleme:
        Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılıların soru-cevap programında gelen soruları yanıtladı.

        -Futbola başladığında en büyük hayalin neydi?

        Bir gün Galatasaray için futbol oynamak.

        -Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez final oynadın. Kazandığınız şampiyonlukta neler hissettin?

        İlk 2 defasında maalesef kaybettiğim için finali, 3. defasında hem İstanbul'da, benim için çok özel bir yerde o kupayı çok kazanmak istedim. Nasipmiş. Büyük bir gururdu. Hem City'nin kaptanı olarak hem de ligden ve kupadan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak çok büyük bir gururdu.

        -Galatasaray formasıyla Manchester City deplasmanında sahaya çıkmak senin için ne ifade ediyordu?

        Çok gururluydum. Çünkü Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde hem kulübü, camiayı hem ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Benim için de tabii ki City deplasmanı çok daha özel bir maçtı. Galatasaray formasıyla orada sahaya çıkmak, eski takım arkadaşlarıma karşı, eski teknik direktörüme karşı... Çok mutlu bir gündü. Kaybettik maalesef ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ve çok özel bir maçtı benim için.

        -Ali Sami Yen'de ilk kez sahaya çıktığında neler hissettin?

        Çok basit aslında. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk ve büyük bir gurur. Kariyerimde Ali Sami Yen'de, bu taraftarın önünde bu formayla oynamak nasipmiş. Çok özel bir gündü. Hem kendim için hem ailem için. Ondan dolayı tabii çok mutluyum, gururluyum.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        İşte en pahalı transferler!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
