Türkiye: 1 - Romanya: 0 | MAÇ SONUCU (Bizim Çocuklar, play-off finalinde)

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi A Milli Takım 1-0 kazandı ve adını play-off finaline yazdırdı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Bu golün asistini ise Arda Güler yaptı.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN BİR İLK!

Karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu, attığı golle ay-yıldızlı ekibi 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Milli futbolcu, bu golle birlikte A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.

A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF SERÜVENİ

Türkiye son olarak 2002 Dünya Kupası'nda yer almış ve dünya üçüncüsü olarak tarih yazmıştı. O tarihten bu yana düzenlenen 5 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemeyen ay-yıldızlılar, play-off'larda genelde başarısız oldu. Dünya Kupası elemelerinde 3 kez play-off oynayan Milli Takım, yalnızca 2002 yılında play-off aşamasını geçebildi.

2006 PLAY-OFF'UNDA İSVİÇRE'Yİ AŞAMADIK

2002'de tarih yazan Türkiye, 2006 Dünya Kupası yolunda ise play-off'ta İsviçre ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden A Milliler, İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da deplasman golü kuralı nedeniyle Dünya Kupası’na katılamadı.

2022 PLAY-OFF'UNDA PORTEKİZ'E ELENDİK

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemelerinde de play-off aşamasına kalırken, bu kez Portekiz'le eşleşti. Play-off yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Portekiz'e 3-1 yenilen Milliler, Dünya Kupası'na katılam şansını bir kez daha kaybetti. Skor 2-1 iken Burak Yılmaz'ın son dakikalarda kaçırdığı penaltı ise acı bir hatıra olarak zihinlerdeki yerini aldı.

MİLLİLER, 1667 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE

A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya ile mücadele ederken, 2016 yılında hizmete açılan bu stadyumda 4. maçına çıktı. Milliler, yenilendikten sonra Dolmabahçe'de ilk olarak 11 Ekim 2019 tarihinde Arnavutluk ile oynadı ve rakibini 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar daha sonra 11 Kasım 2020'de Hırvatistan ile mücadele etti ve 3-3 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar son olarak ise 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ ile karşı karşıya geldi ve müsabaka 2-2 sona erdi. A Milliler, Romanya maçıyla 1667 gün sonra Beşiktaş Park'ta müsabaka oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada mücadelenin ilk önemli gol pozisyonunu Romanya yakaladı. Bancu'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hagi, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, İsmail Yüksek'e çarparak kornere çıktı.

32. dakikada A Milli Futbol Takımı gole yaklaştı. Sol kanatta Ratiu'dan topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra Arda Güler'i gördü. Arda'nın ceza yayı önünde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

53. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Arda Güler'in sağdan uzun ve şık pasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra kaleci Radu ile karşı karşıya kaldı. Ferdi'nin altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

56. dakikada Man'ın sağdan ortasında arka direkte Mihaila, topu kafayla kale sahası önüne indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası solunda Hagi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

61. dakikada ay-yıldızlılar ikinci gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

77. dakikada Romanya'nın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazında Mihaila'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

Türkiye, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu finaline yazdırdı.