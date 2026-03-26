Milli Takım forması, en pahalı formalar arasında zirveye oynuyor

Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolculuğu öncesi tanıtılan yeni formaları, sadece tasarımlarıyla değil, etiket fiyatlarıyla da gündeme oturdu. Özellikle Avrupa'daki rakiplerimizle kıyaslandığında, ay-yıldızlı formaya ulaşmanın maliyeti futbolseverler arasında "milli heyecan mı, lüks tüketim mi?" tartışmasını başlattı.

FIFA dünya sıralamasının ilk 25'ini dikkate alarak resmi yerel satıcı fiyatlarını araştırdık.

Türkiye Milli Takımı'nın maç forması 8799 TL'den satışa çıktı. Bu alanda 9250 TL'ye denk gelen İsviçre'nin arkasında maç formasının en pahalıya satıldığı ülke olduk. Üçüncü sırada ise 8760 TL civarında formalarını satan Uruguay bulunuyor.

TFF E-Shop'ta maç forması dışında 4099 ve 6099 TL'ye taraftar ve stadyum forması alternatifleri de bulunuyor. Bu formalar diğer ülkelerde de daha uygun fiyatlara alıcı buluyor.

Sıralama Ülke Forma fiyatı (TL) 1 İspanya 7680 2 Arjantin 7988 3 Fransa 8192 4 İngiltere 7680 5 Brezilya 7764 6 Portekiz 7680 7 Hollanda 8192 8 Fas 4725 9 Belçika 7680 10 Almanya 7680 11 Hırvatistan 8192 12 Senegal Yerel lisanslı satıcı yok 13 İtalya 7680 14 Kolombiya 7200 15 ABD 7985 16 Meksika 6650 17 Uruguay 8760 18 İsviçre 9250 19 Japonya 5200 20 İran Yerel lisanslı satıcı yok 21 Danimarka 6170 22 Güney Kore 3977 23 Ekvador 5545 24 Avusturya 7680 25 Türkiye 8799

(Forma fiyatları, yerel para birimlerinden güncel kurlarla TL'ye çevrildi.)

Avrupa ülkelerinde forma fiyatları çoğunlukla 150 ila 160 euro arasında. Güncel kurla 7700 TL ila 8200 TL civarında. Ülkelerin euro cinsinden asgari kazançları göz önüne alındığında fark daha da büyüyor.

Milli takım formalarındaki fiyat farklılıklarının ardında birden fazla etken yatıyor. Üretici marka ile federasyon arasındaki sponsorluk anlaşmalarının büyüklüğü, yerel vergi oranları, döviz kuru dalgalanmaları ve talep yoğunluğu bu etkenler arasında sayılabilir. Türkiye formasını üreten markanın piyasa stratejisi ve Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değeri, nihai fiyatı doğrudan etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

ALMANYA'DA DAHA UCUZ

Türkiye Milli Takım forması, forma üreticisi olan Nike'ın Almanya sitesinde 160 euro'ya satılıyor. Aynı ürün Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun online alışveriş sitesinde ise 8799 TL'ye (yaklaşık 172 euro) alıcı buluyor.

Almanya'dan dönerken ayrıca yaklaşık yüzde 15-16 civarında tax free (vergi iadesi) de alınabiliyor.