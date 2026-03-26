Milli Takım forması, en pahalı formalar arasında zirveye oynuyor
2026 Dünya Kupası yolunda görücüye çıkan yeni formalar, 8 bin 799 TL'lik fiyatıyla İspanya, Fransa ve İngiltere gibi devleri geride bıraktı. Türkiye, FIFA dünya sıralamasının üst sıralarında yer alan futbol ülkeleri arasında formasının en pahalıya satıldığı ikinci ülke oldu
Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolculuğu öncesi tanıtılan yeni formaları, sadece tasarımlarıyla değil, etiket fiyatlarıyla da gündeme oturdu. Özellikle Avrupa'daki rakiplerimizle kıyaslandığında, ay-yıldızlı formaya ulaşmanın maliyeti futbolseverler arasında "milli heyecan mı, lüks tüketim mi?" tartışmasını başlattı.
FIFA dünya sıralamasının ilk 25'ini dikkate alarak resmi yerel satıcı fiyatlarını araştırdık.
Türkiye Milli Takımı'nın maç forması 8799 TL'den satışa çıktı. Bu alanda 9250 TL'ye denk gelen İsviçre'nin arkasında maç formasının en pahalıya satıldığı ülke olduk. Üçüncü sırada ise 8760 TL civarında formalarını satan Uruguay bulunuyor.
TFF E-Shop'ta maç forması dışında 4099 ve 6099 TL'ye taraftar ve stadyum forması alternatifleri de bulunuyor. Bu formalar diğer ülkelerde de daha uygun fiyatlara alıcı buluyor.
(Forma fiyatları, yerel para birimlerinden güncel kurlarla TL'ye çevrildi.)
Avrupa ülkelerinde forma fiyatları çoğunlukla 150 ila 160 euro arasında. Güncel kurla 7700 TL ila 8200 TL civarında. Ülkelerin euro cinsinden asgari kazançları göz önüne alındığında fark daha da büyüyor.
Milli takım formalarındaki fiyat farklılıklarının ardında birden fazla etken yatıyor. Üretici marka ile federasyon arasındaki sponsorluk anlaşmalarının büyüklüğü, yerel vergi oranları, döviz kuru dalgalanmaları ve talep yoğunluğu bu etkenler arasında sayılabilir. Türkiye formasını üreten markanın piyasa stratejisi ve Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değeri, nihai fiyatı doğrudan etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.
ALMANYA'DA DAHA UCUZ
Türkiye Milli Takım forması, forma üreticisi olan Nike'ın Almanya sitesinde 160 euro'ya satılıyor. Aynı ürün Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun online alışveriş sitesinde ise 8799 TL'ye (yaklaşık 172 euro) alıcı buluyor.
Almanya'dan dönerken ayrıca yaklaşık yüzde 15-16 civarında tax free (vergi iadesi) de alınabiliyor.