        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Milli Takım forması, en pahalı formalar arasında zirveye oynuyor - İş-Yaşam Haberleri

        Milli Takım forması, en pahalı formalar arasında zirveye oynuyor

        2026 Dünya Kupası yolunda görücüye çıkan yeni formalar, 8 bin 799 TL'lik fiyatıyla İspanya, Fransa ve İngiltere gibi devleri geride bıraktı. Türkiye, FIFA dünya sıralamasının üst sıralarında yer alan futbol ülkeleri arasında formasının en pahalıya satıldığı ikinci ülke oldu

        Giriş: 26.03.2026 - 18:09 Güncelleme:
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!

        Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolculuğu öncesi tanıtılan yeni formaları, sadece tasarımlarıyla değil, etiket fiyatlarıyla da gündeme oturdu. Özellikle Avrupa'daki rakiplerimizle kıyaslandığında, ay-yıldızlı formaya ulaşmanın maliyeti futbolseverler arasında "milli heyecan mı, lüks tüketim mi?" tartışmasını başlattı.

        FIFA dünya sıralamasının ilk 25'ini dikkate alarak resmi yerel satıcı fiyatlarını araştırdık.

        Türkiye Milli Takımı'nın maç forması 8799 TL'den satışa çıktı. Bu alanda 9250 TL'ye denk gelen İsviçre'nin arkasında maç formasının en pahalıya satıldığı ülke olduk. Üçüncü sırada ise 8760 TL civarında formalarını satan Uruguay bulunuyor.

        TFF E-Shop'ta maç forması dışında 4099 ve 6099 TL'ye taraftar ve stadyum forması alternatifleri de bulunuyor. Bu formalar diğer ülkelerde de daha uygun fiyatlara alıcı buluyor.

        Sıralama Ülke Forma fiyatı (TL)
        1 İspanya 7680
        2 Arjantin 7988
        3 Fransa 8192
        4 İngiltere 7680
        5 Brezilya 7764
        6 Portekiz 7680
        7 Hollanda 8192
        8 Fas 4725
        9 Belçika 7680
        10 Almanya 7680
        11 Hırvatistan 8192
        12 Senegal Yerel lisanslı satıcı yok
        13 İtalya 7680
        14 Kolombiya 7200
        15 ABD 7985
        16 Meksika 6650
        17 Uruguay 8760
        18 İsviçre 9250
        19 Japonya 5200
        20 İran Yerel lisanslı satıcı yok
        21 Danimarka 6170
        22 Güney Kore 3977
        23 Ekvador 5545
        24 Avusturya 7680
        25 Türkiye 8799

        (Forma fiyatları, yerel para birimlerinden güncel kurlarla TL'ye çevrildi.)

        Avrupa ülkelerinde forma fiyatları çoğunlukla 150 ila 160 euro arasında. Güncel kurla 7700 TL ila 8200 TL civarında. Ülkelerin euro cinsinden asgari kazançları göz önüne alındığında fark daha da büyüyor.

        Milli takım formalarındaki fiyat farklılıklarının ardında birden fazla etken yatıyor. Üretici marka ile federasyon arasındaki sponsorluk anlaşmalarının büyüklüğü, yerel vergi oranları, döviz kuru dalgalanmaları ve talep yoğunluğu bu etkenler arasında sayılabilir. Türkiye formasını üreten markanın piyasa stratejisi ve Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değeri, nihai fiyatı doğrudan etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

        ALMANYA'DA DAHA UCUZ

        Türkiye Milli Takım forması, forma üreticisi olan Nike'ın Almanya sitesinde 160 euro'ya satılıyor. Aynı ürün Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun online alışveriş sitesinde ise 8799 TL'ye (yaklaşık 172 euro) alıcı buluyor.

        Almanya'dan dönerken ayrıca yaklaşık yüzde 15-16 civarında tax free (vergi iadesi) de alınabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Melania Trump etkinliğe robotla katıldı

        ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen teknoloji ve eğitim etkinliğine insanı robotla katıldı. (AP)

        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali