Son dakika: Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

İran'la devam eden savaşa dair konuşan Trump, "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor. Olanları gören herkes neden anlaşma yapmak istediklerini anlar." dedi.

Trump, İran'la yapılan dolaylı görüşmeleri işaret ederek "Onlar aptal değil, aslında bir bakıma çok zekiler. Onlar harika müzakereciler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "İran rejimi artık kesin bir şekilde yenildiklerini kabul ediyor. Bunun bir felaket olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden bizimle konuşuyorlar, aksi takdirde konuşmazlardı." diye konuştu.

Trump öte yandan, "İngiltere bu işe karışmak istemedi. Biz de onların savaşlarına karışmak istemiyoruz. İngiltere'nin uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak kalıyor." dedi.

Toplantıda söz alan ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'a teklif edilen 15 maddelik anlaşma planına dair "Çatışmanın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesinde rol almak isteyenler bizimle temas kurdu. Dış politika ekibiyle birlikte bir barış anlaşmasının çerçevesini oluşturan 15 maddelik bir eylem planı sunduk. Bu İran’a arabulucu olarak hareket eden Pakistan hükümeti tarafından iletildi." ifadelerini kullandı.

Witkoff ayrıca, "İran’a bir mesaj ilettik; bir kez daha bizim hakkımızda yanlış bir hesabın içine düşmeyin." şeklinde konuştu.

*Fotoğraf: EPA/BONNIE CASH, temsilidir