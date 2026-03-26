        Haberler Dünya Son dakika: Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

        Son dakika: Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

        ABD Başkanı Trump, "İran bizle anlaşma yapmak için yalvarıyor. Biz değil. Çok iyi müzakereciler. Anlaşma yapmaya istekli olduğumuzdan çok emin değilim. Delilere nükleer silah veremeyiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 26.03.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor

        ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İran'la devam eden savaşa dair konuşan Trump, "İran benimle anlaşma yapmak için yalvarıyor. Olanları gören herkes neden anlaşma yapmak istediklerini anlar." dedi.

        Trump, İran'la yapılan dolaylı görüşmeleri işaret ederek "Onlar aptal değil, aslında bir bakıma çok zekiler. Onlar harika müzakereciler." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, "İran rejimi artık kesin bir şekilde yenildiklerini kabul ediyor. Bunun bir felaket olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden bizimle konuşuyorlar, aksi takdirde konuşmazlardı." diye konuştu.

        Trump öte yandan, "İngiltere bu işe karışmak istemedi. Biz de onların savaşlarına karışmak istemiyoruz. İngiltere'nin uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak kalıyor." dedi.

        Toplantıda söz alan ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'a teklif edilen 15 maddelik anlaşma planına dair "Çatışmanın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesinde rol almak isteyenler bizimle temas kurdu. Dış politika ekibiyle birlikte bir barış anlaşmasının çerçevesini oluşturan 15 maddelik bir eylem planı sunduk. Bu İran’a arabulucu olarak hareket eden Pakistan hükümeti tarafından iletildi." ifadelerini kullandı.

        Witkoff ayrıca, "İran’a bir mesaj ilettik; bir kez daha bizim hakkımızda yanlış bir hesabın içine düşmeyin." şeklinde konuştu.

        *Fotoğraf: EPA/BONNIE CASH, temsilidir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
