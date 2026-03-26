Daha 28 yaşında... Liseyi İsviçre’de, üniversiteyi Londra’da okudu. Daha doğrusu okuyamadı. Londra’dan sonra adı sıkça sahte ve parayla diploma verdiği iddia edilen şüpheli üniversitelerle gündeme gelen Makedonya’da bir üniversiteye "yatay geçiş" yaptı.

Baba parasıyla ülke ülke gezdi. Bu arada da; Makedonya’da Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Sonra Türkiye’ye döndü, sonra birden yüksek cirosu olan denizcilik şirketine 600 bin lira maaşla yönetici oldu. Normal şartlarda bir insanın belki de 10 yılda çalışarak elde edilemeyecek maaş ve iş pozisyonunu paraşütle tepeden inme elde etmişti. Evet doğru tahmin ettiniz! Şirket de babasına aitti. Sorduklarında "İşletmeciyim" diyordu.

Doğuştan piyango vurmuş bu çocuk; okul dönüşü zirveden başladığı yöneticilik hayatında babası ona şoförlü bir lüks araç da tahsis etmişti. 3-4 yıllık kısa iş hayatında milyonluk maaşlar alsa bile satın alamayacağı; Fiyatı 200 milyon ile 360 milyon arasında değişen Kandilli konaklarında tek başına yaşıyordu. Oğlunu 3 farklı ülkede okutan babası O’na yaşaması için bir üst sokakta oturduğu Kandilli evlerini seçmişti.

Daha 28 yaşındaydı ama belinde taşıma ruhsatlı Glock marka silahla geziyordu. Sadece taşıma ruhsatlı silah mı? Bir de tıpkı babasının sahip olduğu gibi çakarlı aracı vardı.

Bu aracı nasıl aldığı; kimlerin aracına çakar takması için aracı olduğu meçhuldü. Tıpkı kendi hikayesi gibi meçhule giden bir şatafat içinde yaşayıp gidiyordu.

Yazdıklarım armatör babanın haylaz oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun sahte ve bir o kadar da yalanlarla dolu olan ama buz gibi gerçek hikayesini anlatıyor...

Neden ibretlik? Çünkü haylaz oğlan Alaattin bu kısa hikayenin sonunda cinayetten tutuklandı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu; Kubilay Kaan Kundakçı’yı öldürmekten tutuklandı ve şimdi cezaevinde… Cinayetin sebebine dair tartışmaları günlerdir okuyorsunuz…

Amatör bir futbolcunun kurşunlanarak öldüğü bu hikayede, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun sevgilisi ve onun rapçi eski sevgilisi, rapçinin futbolcu arkadaşı, zengin bir baba, tutuklanan aile dostu, kirvesi eski ünlü arabeskçi var: İzzet Yıldızhan…

Teferruatına girmeye gerek yok ama Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun karakolda verdiği ifade bile her şeyi kolayca elde etmeye alışmış bir şımarık çocuğun yalanlarla dolu hayatını çok güzel anlatıyor. Neden? Çünkü Alaattin Kadayıfçıoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde avukat huzurunda imza attığı ifadenin daha mürekkebi kurumadan yalan söylediği ortaya çıktı. Cinayet anı sorulan Alaattin Kadayıfçıoğlu, "Aleyna ile olay yerine gittiğimizde araçta oturuyorlardı. Yaklaşıp aracın camını elimdeki yüzükle tıklattım. Aracın kapısıyla bana vurdu. Sonra boğuşurken bana vurmaya çalıştı. Silah olmayan elimle istemsizce engellemeye çalıştım. Boğuşma esnasında silah patladı" demişti.

Bu ifadeden saatler sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri net bir şekilde söylediklerinin neredeyse tümünü yalanlıyordu. Doğrudan silah çekerek araca giden; kapıyı tıklatmadan açıp, araç içine eğilerek silahını ateşleyen kişi Alaattin Kadayıfçıoğlu’ydu.

OĞLU BAŞKA TUTANAKLAR BAŞKA KONUŞTU

Hayatını kaybeden Kubilay’ın ailesinde yarattığı acı sonuçları kestirmek elbette mümkün değil; ama Kubilay’ın annesi, daha çocuğunun yeni mezara koymuşken mezarının başında kameralara, "Şikayetimden vazgeçersem bana ev alacaklarını söylemişler" dedi.

Her yönüyle pervasız bu cinayetin aslında neden olduğunu anlamak için şımarık, zengin haylaz oğula değil, “Armatörüm” diyen babası Bilal Kadayıfçıoğlu’na bakmak gerek…

O’nun da ifadesi alındı. Serbest bırakıldı… Oğlu babasını polisteki ifadesinde anlatırken; "Türkiye’nin en önemli iş insanlarından… Devlet tarafından verilen polis koruması var” diye anlattı.

ARMATÖR BABA İÇİN BAHİS BARONU DİYEN TUTANAKLAR

Peki Bilal Kadayıfçıoğlu kim? Hakkındaki mahkeme kayıtlarına, soruşturma dosyasındaki tutanaklara bakınca sade bir armatör olmadığını anlıyorsunuz. Yani oğlunun çizdiği tablo değişiyor. Baba Kadayıfçıoğlu hakkındaki iddialar; vahim. Güç ve şatafat içinde yaşayan bir evladın nasıl bir katil zanlısına dönüştüğü konusunda; arka plan bilgisi veren tutanakların tamamı yasa dışı bahis, kara para aklama suçlarıyla ilgili…

Üstelik Bilal Kadayıfçıoğlu ile ilgili birçok gizli tanık ifadesi var. Mahkeme kayıtlarına geçen ifadeler ve ilişkiler, kendisinin bir armatörden çok yasa dışı bahis parası aklayan ve bunun için de çok sayıda şirket kurmuş bir bahis baronu olduğunu söylüyor.

Dahası var. Bilal Kadayıfçıoğlu, sadece herkesin erişebildiği yasa dışı bahis siteleri değil, kapalı devre çalışan kasa sistemleri üzerine kurulu “VIP kaçak bahis” sistemlerinin de parçası olarak anılıyor.

Şunu hatırlatmakta yarar var. Türkiye'de, yıllık 100 milyar dolarlık bir bahis sistemi olduğu iddia ediliyor. Resmi devlet kurumları da bu miktarın biraz altında olduğunu tahmin ediyorlar. Ancak net bir rakam yok. Ama bu bahis sitelerini yönetenler, savcılık dosyalarına yansıyan bilgiler; Türkiye’de 40 milyon bahis kullanıcısı olduğunu söylüyor.

Kaçak bahis sitesi işletenler aktif olarak bahis oynayan 30 milyon kişi olduğunu söylüyor. Yaklaşık 40 milyon insanın kişisel bilgileriyle kaydoldukları bu sitelerin verilerinin hangi ülkelerin eline geçtiği de ayrı bir muamma… Çünkü yasal olmayan bahis sitelerinin çoğunun Türkiye ile arası pek de iyi olmayan ülkelerde, bilinçli olarak konuşlandırılıyor.

FALYALI’DAN KADAYIFÇIOĞLU’NA

İşte bu tarz sitelerin büyük bahis baronları tarafından Kıbrıs, Malta, Gürcistan benzeri birçok ülkeden yönetildiğini, kontrol panellerinin de başka ülkelerde olduğunu herkes artık biliyor. Bu sistemi dünya üzerinde kuran büyüten 10 isimden biri Halil Falyalı’ydı; o da bahis rantı paylaşımında profesyonel bir cinayete kurban gitti.

Dönelim Bilal Kadayıfçıoğlu’na… Bilal Kadayıfçıoğlu, Halil Falyalı’nın kurduğu sistemin tam da göbeğindeki isim... Bakın bir gizli tanık, 2022 yılında ifade verirken Halil Falyalı ve Bilal kadayıfçıoğlu’nu nasıl anlatıyor:

“Yasa dışı bahis sektöründe site sahibi olarak en çok pay alan kişilerin başında ise KKTC'de mafya olarak bilinen Halil Falyalı'dır. Halil Falyalı'nın şu an Türkiye'de 50 civarı yasa dışı bahis sitesi bulunup günlük bu sitelerin toplam miktarı 40 milyon Türk Lirası'dır. Tüm parası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından kontrol edilmektedir.”

Bilal Kadayıfçıoğlu bahis baronlarının Türkiye’de elde ettiği parayı bazı döviz büroları ve şirketleri üzerinden de akladığı iddiası olan bir isim.

FALYALI’NIN OTELİ VE BAHİSÇİ ARMATÖR BARONUN SİSTEMİ

Merak edenler; Halil Falyalı’nın bahis ve kumar dünyasının ünlü merkezi olan Kıbrıs’taki otelinden çıktıktan sonra uzun namlulu silahlarla nasıl öldürüldüğüne dair ayrıntılı bilgilere bakabilir. Bilal Kadayıfçıoğlu işte o oteldeki kumar parasını da yasal sisteme sokmakla itham ediliyor. Bunun nedeni de kurduğu şirketler… O şirketler arasında cinayete karışan oğlunun yöneticisi olduğu denizcilik, inşaat, enerji ve petrol şirketleri var.

Bir başka gizli tanık, 7 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’daki soruşturmada Bilal Kadayıfçıoğlu’nun yasa dışı bahis sistemindeki rolünü şu sözlerle anlatıyor: “Halil Falyalı'nın öldürülmesini fırsat bilen Türkiye'deki saha ekiplerinin müdürü Cemil Önal bahisden elde edilen Halil Falyalı'ya ait yüksek miktarda parayı alarak kaçmıştır. (Önal daha sonra Hollanda’da öldürüldü) Cemil Önal, Türkiye'de Halil Falyalı'ya ait sitelerin saha çalışanlarını kontrol eder ve biriken paraları aklanması için Bilal Kadayıfçoğlu'na iletirdi. Falyalı grubunun önemli yöneticilerinden birisi olan Bilal Kadayıfçıoğlu, Türkiye'deki saha ekipleri ve hesaplarda biriken paraları kendisine ait çok sayıdaki şirketler üzerinden akladığı bilinmektedir. Ayrıca yasa dışı bahisten elde edilen paraların aklanarak Kapalıçarşı’daki dövizciler üzerinden KKTC'ye altın ve nakit gönderilmesini sağlar.”

ZEHİRLİ SARMAŞIK

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun, çakarlı milyonluk arabalar, sınırsız harcama limitleri, lüks ve güç gösterileri arasında Glock marka ruhsatlı silahla işlediği cinayetin tutanakları aslında ne olduğu konusunda çok şey anlatıyor.

Soracak çok soru var ama sizce cinayetin asıl faili kim? Asıl failin savcıların soruşturmasına konu olan kara para sistemi olduğunu hepimiz biliyoruz.

Cumhuriyet savcılarının kırdığı bu sisteme ait zincirin başka halkaları da var. Bu sistemin bahis ve sentetik uyuşturucu üzerinden zehirli bir sarmaşık gibi her yere sızdığını biliyoruz.

Devletin resmi kayıtları, savcıların gece gündüz demeden yürüttüğü soruşturmalar kara paracıların yargıya, siyasete, emniyete, medyaya, bürokrasiye sızan zehirli sarmaşık sistemini açıkça anlatıyor.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca gencin kolay para peşinde Kadayıfçıoğlu gibilerin sistemine para taşıdığını biliyoruz…

Hızla zenginleşen, zenginleşirken; pervasızlaşan, pervasızlaşınca da Kubilay Kaan’ın canını alan bir sistem bu. Bu sistem milyonlarca parasını, Kubilay Kaan’ın da canını alıyor.

Milyar dolarlık suç gelirleriyle çakarlı arabalara binip, yargıyı, bürokrasiyi, ekonomiyi zehirlemeye çalışan bu suç şebekelerinin ve uzantılarının önünün alınması artık daha elzem hale geldi Türkiye ve hepimiz için...