        Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı

        Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Giriş: 27.03.2026 - 04:17 Güncelleme:
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Saldırıda kurşunlar C.Ö, V.B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan V.B. ve 3 kişi, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 24 Mart 2026 (S. Arabistan- BAE Savaşa Mı Katılıyor?)

        Savaşın 25. gününde neler yaşanıyor? İsrail'de neler yaşanıyor? S. Arabistan ve BAE savaşa mı katılıyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        ABD Başkanı: Enerji tesislerine 6 Nisan'a kadar saldırmayacağız
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Almanya: Bu bizim savaşımız değil
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Dünya Kupası'na son 1!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
