Vincenzo Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Takım, Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 yendi ve finale yükseldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti değerlendiren Vincenzo Montella, "Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
"RAKİP KİM OLURSA OLSUN FARK ETMEZ"
“Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı.” diyen Montella, "Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli. Rakip kim olursa olsun fark etmez!" ifadelerini kullandı.
"OLGUNCA OYNAYIP GALİP GELDİK"
"Her rakip ve her maç farklı olur. Bunu biliyoruz. Buna göre hazırlanıyoruz. Çok memnunum genel performanstan. İlk yarıda rakip geriye yaslandı ve bloklar arasını sıkı kapattı. İkinci yarı futbolcularımız savunma arkasına koşu atmaya çalıştı. Futbolcularımız olgunca oynadı. Bu tarz rakiplere karşı sabırsız oynayıp mesafeleri açarsınız ama biz bunu yapmadık, olgunca oynayıp galip geldik. Bir final oynayacağız. Rakip fark etmiyor."
"İSTEDİĞİMİZİ ALDIK, GURUR DUYUYORUM"
"Stratejiyi belirlerken rakibi bu şekilde bekliyorduk. Futbolcularımıza sabırlı olmaları gerektiğini söylemiştik. Rakibimizin silahı kontrataklar. Sağ bekleri, orta sahaları topu kapınca direkt atağa kalkıyor. Futbolcularımız olgun bir maç oynadılar. Rakibi orada tuttuğumuzda, topu sabırlı şekilde çevirince istediğimizi elde ettik. İlk yarıda derine daha fazla koşu atabilirdik ama ikinci yarı bunu yaptık. İstediğimizi aldık. Futbolcularımla gurur duyuyorum."
"BENZETME İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Kasparov benzetmesi için teşekkür ediyorum. Her rakip her maç farklı. Elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Bugün öyle bir maçtı ki bu tarz rakiplere karşı, kapanan takımlara karşı sabırsızlanabiliyorsunuz ama takımımız olgunca ve sabırlıca oynadı. Kompakt oynadık sonuna kadar. Finale daha konsantreyiz. Son bir adım kaldı. Bu adımı atmak, başarmak istiyoruz. 2 yıllık yolculukta mutlu olduğumuz, üzüldüğümüz anlar oldu. Üzüldüğümüz anlar bize çok şey öğretti. Bu tarz deneyimlerle daha iyi yere gideceğiz. Uzun yıllardır bu kupaya katılamıyoruz. Hedefimiz, hayalimiz bu. Ülkemiz adına Dünya Kupası'na katılıp herkesi mutlu etmek istiyoruz."
"KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"
"Taraftarımız için bir şey söylemek istiyorum. Ben bir yabancıyım, başta soğukluk vardı ama şimdi çok büyük bir sevgi var. Futbolcularım bunu yürekleriyle başardı. Destekleri için taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Ben artık Türk gibiyim, kendimi böyle hissediyorum. Oyuncularımızın mantalitesini de biliyorum. Sürekli sabırlı olmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalmamız gerektiğini söyledim. Böyle bir performanstan ötürü gerçekten gururluyum. Bu maçın bol gollü olacağını düşünmüyordum. Rakibin stratejisini de biliyordum."