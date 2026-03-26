Vincenzo Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!

"BENZETME İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Kasparov benzetmesi için teşekkür ediyorum. Her rakip her maç farklı. Elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Bugün öyle bir maçtı ki bu tarz rakiplere karşı, kapanan takımlara karşı sabırsızlanabiliyorsunuz ama takımımız olgunca ve sabırlıca oynadı. Kompakt oynadık sonuna kadar. Finale daha konsantreyiz. Son bir adım kaldı. Bu adımı atmak, başarmak istiyoruz. 2 yıllık yolculukta mutlu olduğumuz, üzüldüğümüz anlar oldu. Üzüldüğümüz anlar bize çok şey öğretti. Bu tarz deneyimlerle daha iyi yere gideceğiz. Uzun yıllardır bu kupaya katılamıyoruz. Hedefimiz, hayalimiz bu. Ülkemiz adına Dünya Kupası'na katılıp herkesi mutlu etmek istiyoruz."