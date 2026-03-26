        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü | Son dakika haberleri

        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü

        Ankara'da sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 26.03.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara’da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten kadınlarla ilgili şikayet üzerine soruşturma başlattı.

        Bu kapsamda bir işyerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından söz konusu mekana götürüldüğü tespit edildi. İddiaya göre vatandaşın bilgisi ve talebi dışında masaya yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı. Kısa süre sonra gelen fahiş fiyatlı hesaplar karşısında itiraz eden müştekinin tehdit edildiği ve ödeme yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.

        Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere tuzak kuran 2 kadın ve götürdükleri mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen biri kadın 5 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

