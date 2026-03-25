Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan evlilik sinyali

Dizi oyuncusu Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden başlayan ilişkisinde evlilik sinyali verdi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında birlikteliklerini ilan eden çiftten gelen son paylaşım dikkat çekti.

Sevgilisiyle birlikte Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ni ziyaret eden Bozoğlu, geziden bir fotoğraf paylaşarak, "Düğün arabamızı da bulduysak..." notunu düştü. Oyuncunun bu paylaşımı, 'evlilik hazırlığı' olarak yorumlandı.

REKLAM

"İKİ KITA TEK KALP"

Yeşim Ceren Bozoğlu, daha önce yaptığı bir paylaşımda ise sevgilisine olan duygularını şu sözlerle dile getirmişti: İki kıta tek kalp... Senden ne çok şey öğrendim ve öğreniyorum. Eşim, dostum, sevdiğim, ailem ve çetem oldun. Geçen her gün sana olan sevgim, hayranlığım ve hürmetim artıyor.