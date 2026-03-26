        Haberler Ekonomi Teknoloji

        Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube'a 3 milyon dolarlık tazminat cezası

        ABD'de mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta ile sosyal medya platformu YouTube'un, tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı "bağımlı hale getirdiği" gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 07:50 Güncelleme:
        Sosyal medyada tarihi karar

        San Francisco'da görülen davada mahkeme heyeti, Meta ve YouTube'un 20 yaşındaki bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle "bağımlı hale getirdiği" ve zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.

        Mahkeme heyeti, söz konusu platformların kullanıcısına acı ve ıstırap ile diğer mali yükler getirmesi nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.

        Kararda, tazminatın yüzde 70'inin Meta, kalan kısmın ise YouTube tarafından ödenmesine hükmedildi.

        KAYGI VE DEPRESYONA SÜRÜKLEDİ İDDİASI

        Davacı K.G.M, Meta ile YouTube'un sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerileri gibi özellikleri nedeniyle kendisini bağımlı hale getirdiği, kaygı ve depresyona sürüklediği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

        Davada, söz konusu sosyal medya platformlarının sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan ürünler tasarladığı öne sürülmüştü.

        Öte yandan, New Mexico'da görülen ayrı bir davada ise mahkeme, dün, Meta'yı, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü yağ fabrikasındaki patlamanın görüntüsü ortaya çıktı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağ fabrikasında buhar kazanının patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği patlama anı çevredeki bir başka fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD basını: Trump, Netanyahu'nun teklifini reddetti
        ABD basını: Trump, Netanyahu'nun teklifini reddetti
        Erakçi: ABD ile müzakere yok
        Erakçi: ABD ile müzakere yok
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        İranlı askeri yetkiliden uyarı
        İranlı askeri yetkiliden uyarı
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!