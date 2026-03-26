        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm - 26 Mart hava durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batı, güney ve doğu kesimleri sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcalıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 07:18 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 15°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 14°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 15°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 21°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 14°

        Gaziantep

        Yağmurlu 13°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İnşaat malzemesi deposu yandı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depo çıkan yangında küle döndü.  (DHA)

        Erakçi: ABD ile müzakere yok
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        İranlı askeri yetkiliden uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
