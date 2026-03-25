        Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı - Enerji Haberleri

        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı

        AA Editör Masası'na konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Savaş uzun sürerse dünya büyük sıkıntıyla karşı karşıya. Petrolde talep tarafında bir sorun görünmüyor ancak arz tarafında ciddi bir kriz var" dedi. Bakan Bayraktar Türkiye adına enerji arz güvenliğinde ve tedarikte bir sıkıntı olmadığını vurguladı. Doğalgaz ve elektriğe zam olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Bakan Bayraktar "Nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz" dedi

        Giriş: 25.03.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na katıldı. Bakan Bayraktar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve sonrasındaki muhtemel enerji krizine yönelik sorulara da yanıt verdi.

        Bakan Bayraktar "Savaş uzun sürerse dünya büyük sıkıntıyla karşı karşıya" derken "Petrolde talep tarafında bir sorun görünmüyor ancak arz tarafında ciddi bir kriz var" diye ekledi. Bakan Byraktar Türkiye adına enerji arz güvenliğinde ve tedarikte bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

        Bakan Bayraktar krizin getirdiği finansal etkilere yönelik ise "Eşel mobil sistemi uygulamasına geçerek vatandaşlarımızın üzerine gelecek yükü devlet bir anlamda üstüne almış oldu. Hamdolsun ürünümüz var rafinerilerimiz çalışıyor, bölgeye bağımlılığımız en düşük seviyede" dedi. Bayraktar Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu belirtti.

        Zam sorularına yönelik soruya da yanıt veren Bayraktar "Bizim netice itibariyla özellikle 5-6 yıldır destek programımız var. Fiyat düzenlemelerinde de küresel gelişmelere bakıp adım atılıyor. Doğrudan bizim yaptığımız bir şey yok. Savaşın etkileri ne oldu derseniz varilde 1 dolarlık artışın Türkiye'ye maliyeti 400 milyon dolar. Bizim doğalgaz ve elektrikte uyguladığımız destek programı 2026 bütçesi için koyduğumuz KDV hariç yaklaşık 305 milyar dolarlık bir destek programımız var. Şu anda bu gelişmeler devam ederse yıl sonuna kadar bu rakam yaklaşık 925 milyar dolar olacak. Vatandaşımızı bu dönemde tabii ki devam ettireceğiz. Biz bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Nisan ayı içinde hem doğalgazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz" dedi.

        Bayraktar doğalgazda kademeli uygulamaya yönelik "Şöyle bir hedefimiz var. Ortalama tüketimler yüzde 75 daha fazlasını tüketen grupları destekten çıkaralım diyoruz. Bu toplam oırtalamada yüzde 12-13'lük aboneyi ilgilendiren bir durum. Abonelik yüzde 85-87'sinin hayatı değişmeyecek. Çünkü onlar ortalamanın altında tüketiyorlar. Buna da nisan ayında başlayabiliriz. Açıkçası bunun hazırlıklarını bitirmiştik ancak kışı da geçirelim vatandaşlarımız biraz daha bu tüketimin olduğu aylarda destekleyerek geçirelim dedik" diye konuştu.

