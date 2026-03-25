        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu | Ankara haberleri | Son dakika haberleri

        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!

        Ankara'da, matematik öğretmeni Aydın Ertürk ile zihinsel engelli olduğu öğrenilen 18 yaşındaki kızı Deren Ertürk, evde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Baba ile kızın kesin ölüm nedeninin ise incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Ankara'da yürek yakan olay Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde yaşandı. Matematik öğretmeni olan Aydın Ertürk'ten haber alamayan yakınları, site yönetiminden yardım istedi.

        BABA VE KIZI ÖLÜ BULUNDU

        DHA'daki habere göre site yönetimi tarafından çağırılan çilingir kapıyı açtığında içeride Aydın Ertürk ve kızı Deren’in (18) cansız bedenleri bulundu.

        ÖLÜM NEDENİ: DOĞAL GAZ SIZINTISI

        İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz idaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baba ve kızının doğal gaz sızıntısı sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Baba ve kızının cesetleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

        Etimesgut Özkan Erdek Mesleki Eğitim Merkezi’nde matematik öğretmeni olan Aydın Ertürk ile kızı Deren Ertürk’ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        "PSİKOLOJİK SORUNU YOKTU"

        Apartman yöneticisi Tuncer Balcanlı, "İçeri girdiğimizde mutfakta Aydın Bey ve kızının cesetleriyle karşılaştık. Görüştüğümüz kişiler bizlere herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını söyledi. Bizlerle iletişimi de iyiydi" dedi.

        OTOPSİ SONUCUYLA NETLİK KAZANACAK

        İHA'daki habere göre öte yandan iddialar arasında, kızının durumundan dolayı bunalıma giren babanın, kasıtlı olarak evdeki ocağı açarak olayı gerçekleştirdiği de yer aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Baba kızın ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak.

