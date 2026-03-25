Ankara'da yürek yakan olay Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde yaşandı. Matematik öğretmeni olan Aydın Ertürk'ten haber alamayan yakınları, site yönetiminden yardım istedi.

BABA VE KIZI ÖLÜ BULUNDU

DHA'daki habere göre site yönetimi tarafından çağırılan çilingir kapıyı açtığında içeride Aydın Ertürk ve kızı Deren’in (18) cansız bedenleri bulundu.

ÖLÜM NEDENİ: DOĞAL GAZ SIZINTISI

İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz idaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baba ve kızının doğal gaz sızıntısı sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Baba ve kızının cesetleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Etimesgut Özkan Erdek Mesleki Eğitim Merkezi’nde matematik öğretmeni olan Aydın Ertürk ile kızı Deren Ertürk’ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

"PSİKOLOJİK SORUNU YOKTU"

Apartman yöneticisi Tuncer Balcanlı, "İçeri girdiğimizde mutfakta Aydın Bey ve kızının cesetleriyle karşılaştık. Görüştüğümüz kişiler bizlere herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını söyledi. Bizlerle iletişimi de iyiydi" dedi.

OTOPSİ SONUCUYLA NETLİK KAZANACAK

İHA'daki habere göre öte yandan iddialar arasında, kızının durumundan dolayı bunalıma giren babanın, kasıtlı olarak evdeki ocağı açarak olayı gerçekleştirdiği de yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Baba kızın ölüm nedeni otopsi sonucuyla netlik kazanacak.