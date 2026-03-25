        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil 5G'de tarihi adım: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 5G'ye geçişini 31 Mart'ta resmen ilan edecek

        5G’de tarihi adım: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 5G’ye geçişini 31 Mart'ta resmen ilan edecek

        Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle 5G'ye geçişini resmen ilan edecek.

        Giriş: 25.03.2026 - 11:31 Güncelleme:
        5G'de tarihi adım

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994’te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti.

        5G DÖNEMİ RESMEN BAŞLIYOR

        Uraloğlu, 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, “1 Nisan 2026’da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

        5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Uraloğlu, “Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir'de eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

        NEVŞEHİR'de tartıştığı eşi Kısmet Erdoğan'ı (36) tabancayla vurarak öldüren Coşkun Erdoğan (45), aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. (DHA)

        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Acılı anne kalbine yenildi
        Acılı anne kalbine yenildi
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"