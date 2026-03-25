Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü

Çin’de kaybolan yedi köpek, 17 kilometreden fazla yürüyerek köylerine geri dönmelerinin ardından sosyal medyada gündem oldu.

15 Mart’ta paylaşılan görüntülerde, aralarında golden retriever, labrador, Alman çoban köpeği ve Pekinez cinsi köpeklerin de bulunduğu grubun, ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin başkenti Çangçun’da otoyol boyunca ilerlediği görüldü.

Guardian’da yer alan habere göre gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgede köpeklere bir corgi’nin öncülük ettiği belirtildi.

SÜRÜYE CORGİ CİNSİ KÖPEK LİDERLİK ETTİ

Çin basınında “Dapang” (büyük tombul) olarak anılan corgi’nin sürünün lideri olduğu ifade edildi.

Görüntüler kısa sürede viral olurken, videonun 230 milyondan fazla izlenmeye ulaştığı bildirildi.

Yerel bir sokak hayvanları kurtarma merkezinde gönüllü olarak çalışan Tong Tong, videoyu gördükten sonra köpeklerin soğuk hava koşullarında zarar görmesinden endişe ederek çevre köylerde kapı kapı dolaşıp kayıp ilanları dağıttığını söyledi.

Tong Tong, 18 Mart sabahı Çangçun’da kar yağdığını belirterek, “Köpeklerin yemek yiyememiş ya da su içememiş olmasından endişelendim. Bu yüzden bir drone ödünç alarak onları aramaya çıktım” dedi.

19 Mart’ta köpeklerin evlerine ulaştığı bildirildi.

Köpeklerden üçünün, Çangçun yakınlarındaki bir köyde yaşayan bir kadına ait olduğu öğrenildi. Sahibi, dört gün boyunca köpeklerini aradığını, vazgeçmek üzereyken 18 Mart’ta Dapang’ın eve döndüğünü belirtti. Kadın daha sonra diğer köpekleri de çevre köylerde bularak geri aldı.

ÇALINMIŞ OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Köpeklerin neden kaybolduğu netlik kazanmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları hayvanların köpek eti ticareti için kaçırılmış olabileceği yönünde endişelerini dile getirdi. Öte yandan bazı kişiler ise köpeklerin yeniden satılmak üzere çalınmış olabileceğini öne sürdü.

Jilin Eyaleti Kültür ve Turizm Bürosu ise köpeklerin kendi istekleriyle uzaklaştığını açıkladı. Açıklamada, kızgınlık döneminde olduğu belirtilen Alman çoban köpeğinin, diğerlerini peşinden sürüklediği ve zaman zaman birkaç günlüğüne ortadan kaybolmasının daha önce de görüldüğü ifade edildi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar köpeklerin hikâyesinin filme uyarlanabileceğini belirtirken, bir kullanıcı “Bunu izlerken ağlamak istedim. Köpekler insanların sonsuza kadar dostudur” yorumunu yaptı.

*Haberin görselleri Yoda4ever adlı Twitter hesabından alınmıştır.