        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Yabancı şirketten alınan ücret için kimler vergi öder? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yabancı şirketten alınan ücret için kimler vergi öder?

        Türkiye'de ikâmet edip merkezi yurt dışında bulunan şirketler için çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Yabancı şirketler için uzaktan çalışanların, elde ettikleri ücret gelirleri için mart ayında beyanname doldurması gerekiyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, merkezi yurt dışında bulunan yabancı şirketler için çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 25.03.2026 - 07:20 Güncelleme:
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi

        Uzaktan çalışma uygulaması artık ülkelerin sınırlarını aştı. Türkiye’nin herhangi bir yerinde ikâmet edip Amerika kıtasından Avrupa’ya, Asya’ya kadar farklı ülkelerde faaliyet gösteren yabancı şirketler için çalışanların sayısı onbinlerce kişiye ulaşıyor. Merkezi yurt dışında bulunan yabancı şirketler için çalışanların ücret gelirlerinin vergisinin ödenmesi gerekiyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Gelir Vergisi Kanunu uyarınca “Türkiye’de yerleşmiş” olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergi alınması genel kuraldır. İkâmetgâhı Türkiye’de bulunanlar, bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar “Türkiye’de yerleşmiş” sayılırlar. Türkiye’de yerleşik kişi Türk vatandaşı olabileceği gibi yabancı ülke vatandaşı da olabilir.

        HANGİ KAZANÇLAR İÇİN VERGİ ÖDENİR?

        Peki Türkiye’de ikâmet edip yurt dışında faaliyet gösteren şirkete çalışanlar hangi kazançlar için vergi öderler? Kanuna göre, ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin adının önemi yoktur. Ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya kazancın belli bir yüzdesi şeklinde olması ücretin mahiyetini değiştirmez.

        Ücretini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alan kişiler, gelirlerini yıllık beyanname ile bildirmek zorundadır. Gelir vergisi beyannamesi her yıl mart ayında doldurulur. Bu yıl beyannamelerin 31 Mart’a kadar verilmesi gerekiyor. Beyan edilen gelire ilişkin vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenir.

        KİMLERE VERGİ İSTİSNASI UYGULANIR?

        Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ise sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar için vergi ödemekle yükümlüdürler.

        Gelir Vergisi Kanununa göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi (yabancı) işverenlerin yanında çalışanlara, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançlar üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır. Bu ücretler için gelir vergisi ödenmez.

        Söz konusu kazançların gelir vergisinden istisna tutulabilmesi için işveren sıfatıyla ücret ödemesinde bulunan kurumların Türkiye’de herhangi bir kanuni merkezi veya iş merkezinin bulunmaması gerekiyor. Türkiye’de kanuni ve iş merkezi olmayan kurumların bağlı bulundukları devlette hangi statüyü taşıdıklarının, tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığının, herhangi bir iktisadi işletmelerinin varlığının ya da yokluğunun önemi bulunmuyor.

        Türkiye’de ikâmet ederek çalışan gerçek kişinin işveren sıfatıyla bağlı olduğu dar mükellef (yabancı) şirket, söz konusu kişiye döviz olarak ödediği ücretleri doğrudan doğruya yurt dışında elde ettiği gelirinden ayırıp vermeli, hiçbir zaman için Türkiye’den elde ettiği kazanç ile ilişkilendirmemelidir.

        Başka bir ifadeyle, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumlar için çalışan Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere ödenen ücretlere vergi istisnası uygulanabilmesi için işverenin Türkiye’de hiçbir şekilde kazanç elde edecek faaliyette bulunmaması, yapılan ödemenin ücret niteliğinde olması, yabancı şirketin Türkiye’deki personeline yapılacak ödemenin bu şirketin yurtdışı kazançlarından karşılanması, ücretin döviz olarak ödenmesi, ödenen ücretin yabancı şirketin Türkiye’deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi gerekir.

        ÇİFTE VERGİLENDİRME ANLAŞMALARINA DİKKAT!

        Türkiye’de ikâmet edenlere yurt dışında faaliyet gösteren şirketten ödenen ücretlerin vergilendirilmesinde ikili anlaşmalar da dikkate alınır. Örneğin Almanya ile imzalanan ikili anlaşma uyarınca, Türkiye’de ikâmet edip Almanya’da yerleşik şirketten ücret geliri elde edenlerin vergisinin Türkiye’de ödenmesi gerekir. Ancak bu kişinin 12 ay içinde bir veya birden fazla süreyle toplam 183 günden fazla Almanya’da yaşamamış olması şartı aranır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 23 Mart 2026 (Savaşı Enerji Krizi Mi Bitirecek?)

        Trump anlaştık dedi iran yalanladı. Trump İran'da kiminle konuştu. İran ABD ile anlaştı mı? Kim doğruyu söylüyor: Trump mı, İran mı? İran ABD ile anlaşmak istiyor mu? ABD savaşta geri adım mı attı? Körfez ekonomisi çöküyor mu? Petrol ve altında son durum ne? Uzayan savaşın maliyeti kimi zorlar? Petr...
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gözaltılar
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gözaltılar
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Pide değil, altın kuyruğu
        Pide değil, altın kuyruğu
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle