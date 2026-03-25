Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Burak Elmas, Hakan ve Kerim Sabancı gözaltına alındı
Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Burak Elmas gözaltına alındı. Öte yandan soruşturması kapsamında Hande Erçel hakkında gözaltı kararı bulunuyor
Giriş: 25.03.2026 - 01:12
Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Burak Elmas, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Orman'ın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon genişletildi. Soruşturma çerçevesinde, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile eski manken Güzide Duran da gözaltına alındı.
Aynı dosya kapsamında iş insanı Hakan Sabancı İstanbul’da, kardeşi Kerim Sabancı ise yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ