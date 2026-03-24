Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre saat 22.57 sıralarında sokağa giren araçların farları kameraya yansıyor. Sokak sakin, park halindeki araçlar sabit. Kısa süre içinde karanlık renkli bir araç hedef noktaya yanaşıyor. Hemen arkasından ikinci bir aracın daha aynı noktaya geldiği görülüyor. Bu geliş, olayın tek başına değil, birlikte hareket eden kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

ALATTİN KADAYIFÇIOĞLU ARAÇTAN İNDİ

Araç durur durmaz Alattin Kadayıfçıoğlu’nun kapıyı açarak indiği görülüyor. Kameraya yansıyan karelerde Kadayıfçıoğlu’nun elini beline götürdüğü dikkat çekiyor. Bu sırada hemen arkasından Aleyna Kalaycıoğlu’nun da araçtan indiği ve aynı yöne doğru ilerlediği görülüyor.

Kadayıfçıoğlu’nun ağır ve kararlı adımlarla park halindeki araca yönelmesi, saldırının gelişigüzel değil, hedef gözetilerek gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU PEŞİNDEN GİDİYOR

Görüntülerde Alattin Kadayıfçıoğlu’nun birkaç adım arkasından ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun, olay anına kadar şüphelinin hemen yanında bulunduğu görülüyor. İkilinin birlikte hareket etmesi, olayın koordineli bir şekilde gerçekleştiğine işaret ediyor.

TARTIŞMA VE SİLAH SESİ

Saat 22.57.46’ya gelindiğinde tarafların karşı karşıya geldiği görülüyor. Kısa süreli bir tartışmanın ardından Alattin Kadayıfçıoğlu silahını çıkararak ateş ediyor. Bu sırada Kubilay Kundakçı’nın kurşunların hedefi olduğu ve yere yığıldığı anlar kameraya yansıyor. Silah sesleriyle birlikte sokakta panik başlıyor. Çevrede bulunan kişilerin sağa sola kaçtığı görülüyor.

ATEŞ ETTİ, GERİ DÖNDÜ

Görüntülerde Alattin Kadayıfçıoğlu’nun ateş ettikten hemen sonra hızla geri çekildiği ve geldiği araca yöneldiği görülüyor. Aynı şekilde Aleyna Kalaycıoğlu’nun da olay yerinden uzaklaşmak üzere hareket ettiği dikkat çekiyor.

SANİYELER İÇİNDE KAÇTILAR

Saat 22.57.51 ve sonrasında şüphelilerin hızla araçlara binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kaçışın planlı olduğu, şüphelilerin vakit kaybetmeden bölgeden ayrılmasıyla net şekilde ortaya çıkıyor.

YARALIYA MÜDAHALE YOK

Görüntülerde en dikkat çeken detaylardan biri ise saldırıyı gerçekleştiren Alattin Kadayıfçıoğlu ve beraberindeki Aleyna Kalaycıoğlu’nun, vurulan Kubilay Kundakçı’ya hiçbir şekilde müdahale etmeden olay yerinden uzaklaşması oluyor.

GERİYE BOŞ BİR SOKAK KALDI

22.58 sonrası kayıtlarda sokak yeniden sakinleşiyor. Dakikalar önce yaşanan silahlı saldırının ardından geriye yalnızca boş bir sokak ve panik izleri kalıyor.

Ortaya çıkan bu görüntüler, cinayetin saniyeler içinde gerçekleştiğini ancak Atilla Kadayıfçıoğlu ve beraberindekilerin organize ve planlı hareket ettiğini açık şekilde ortaya koydu.