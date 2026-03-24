        Haberler Magazin Seda Sayan'dan Erol Köse itirafı: Çok beddua ettim zamanında... İntihar sözleri akıllara geldi

        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması

        Erol Köse'nin evinin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından Seda Sayan, geçmişte büyük bir kavga yaşadığı ünlü yapımcı hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 09:18
        Erol Köse, dün hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak’ta bulunan evinin 16'ncı katından düştüğü belirtilen ünlü yapımcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Köse’nin ölümünün ardından evde inceleme yapıldı.

        ÜÇ AYDIR EVDEN ÇIKMIYORDU

        61 yaşındaki Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık üç aydır evden çıkmadığı öğrenildi. Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadığını öğrendi.

        Başlatılan incelemede, Erol Köse tarafından el yazısıyla yazıldığı iddia edilen bir not bulundu. El yazılı notta, “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kediye iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Söz konusu notun Köse tarafından yazılıp yazılmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

        ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin (motor nöronlar) hasar görmesiyle kaslarda ilerleyici zayıflık, erime ve fonksiyon kaybına yol açan nörolojik bir hastalıktır.

        Erol Köse’nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        Magazin dünyasında yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen Erol Köse, Seda Sayan ile büyük bir kavga yaşamış ve davalık olmuştu. Sayan, ünlü yapımcının vefatının ardından konuştu. Sayan, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…" ifadelerini kullandı.

        Atilla Taş, Cenk Eren, Rober Hatemo, Rüzgar Erkoçlar ve Nez gibi ünlü isimler de Erol Köse tarafından yaşatılan mağduriyetlerini dile getirdi.

        SEDA SAYAN İLE EROL KÖSE ARASINDA NELER YAŞANDI?

        Sosyal medya platformu X'te ünlü isimler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında onlarca dava açılan Erol Köse, 15 yıl önce Seda Sayan ile tartışmıştı.

        Sayan, geçmişte çekilen bazı fotoğraflarını X hesabında yayınlayan Köse için 'örtülü şantaj' iddiasıyla 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmış ve mahkeme kararıyla Erol Köse'ye tedbir kararı koydurmuştu.

        2011'de gerçekleşen Cenk Koray Ekran Ödülleri gecesinde karşılaşan ikili arasında yaşananlar magazin tarihine damgasını vurmuştu. Sayan, önce suratına tükürdüğü Erol Köse’ye çantasıyla da vurdu. Seda Sayan’ı masasına toplanan gazetecilere şikâyet eden Köse, "Seda Sayan, bana, aileme, sülaleme hakaretlerde bulundu. Ben oturduğum yerden bile kalkmadım" demişti.

        Daha sonra Seda Sayan ödül almak için sahneye çıkarken, Erol Köse de mekândan ayrıldı. Kapıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Köse, o sırada menajer Stelyo Pipis’e dönerek, “Kameralar önünde şov yapıyorsun” diye bağırdı. Bunun üzerine Pipis’in yanında çalışan Osman adlı genç, Köse’ye yumruk attı. Arbedede gömleği yırtılan Köse, yanındakilerle birlikte otomobiline binip olay yerinden uzaklaştı.

        "İNTİHAR ET!"

        Seda Sayan sonrasında sunuculuğunu yaptığı programda Köse'ye yönelik sert ifadelerini sürdürdü. Sayan, "Ben aslan gibi ortadayım. Git intihar et be! Yediğim kabımı pislemem be ne olursa olsun. Git ulan kendini as. Ben asarım kendimi, öyle bir kadınım biliyor musunuz?" dedi.

        BUZLAR ERİDİ

        Erol Köse ve Seda Sayan'ın sosyal medyada başlayan kavgası, 2012'de Köse'nin özür açıklamaları üzerine tatlıya bağlandı. Seda Sayan, "Dal rüzgarı affeder ama kırılmıştır bir kere" diyerek, kırgınlığının geçmediğini ifade etti. 2021'de de Sayan, “Küslük artık yok, küslük ayıptır... Çoluğa çocuğa iyi örnek olmak lazım” diyerek, yıllardır süren dargınlığı bitirdiğini söylemişti.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Hürmüz'e alternatif rota
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!