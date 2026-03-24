Fenerbahçe için Rudiger ve Lewandowski iddiası!
İspanya basını, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Real Madrid'in yıldız stoperi Antonio Rudiger ve Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski'yi gündemine aldığını yazdı.
Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe için İspanya basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Gelecek sezon stoper ve forvet hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin, dünyaca ünlü futbolcular Antonio Rudiger ve Robert Lewandowski ile ilgilendiği öne sürüldü.
Mundiario'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid ve Barcelona'da forma giyen iki yıldızı transfer ederek kadro kalitesini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
33 yaşındaki Rudiger için oyuncu cephesiyle resmi temasların başladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin, Alman savunmacıya bonuslarla yıllık 10 milyon Euro'luk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Rudiger bu sezon 18 kez eflatun-beyazlı formayı giyip 1 de gol kaydetti.
FORVETTE ZOR HEDEF: LEWANDOWSKI
Fenerbahçe yönetimi forvet hattı için ise bir süre önce nabız yokladığı Robert Lewandowski'yi yeniden gündemine aldığı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin transferdeki en büyük rakipleri ise MLS ekipleri...
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki Polonyalı golcüye ABD'den birkaç kulübün talip olduğu belirtiliyor.