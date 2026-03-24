        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım" | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"

        İstanbul'da, 38 yaşındaki Esra Poyraz T.'nin kafeteryası, boşanma aşamasında olduğu ve 11 aydır ayrı yaşadığı eşi aynı yaştaki Oğuzhan T. tarafından soyuldu. Kasadan bilezik çalıp kaçan Oğuzhan T., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Dükkana gittim çiçek göndermiştim o gitti mi diye kontrol ettim. Eşime sürpriz yaptım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 09:01 Güncelleme:
        İstanbul Sarıyer'de olay, 20 Mart Cuma günü saat 03.15 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esra Poyraz T. (38), akşam saatlerinde iş yerinden ayrılarak evine gitti.

        ARKADAŞI ARAYIP BİLGİ VERDİ

        DHA'daki habere göre gece saatlerinde iş yerine giren bir şüpheli, iş yerinden birşeyler alarak uzaklaştı. Olayın hemen ardından Nihal D. iş yeri sahibi arkadaşını arayarak 'İş yeri kapısını açık mı unuttun' diye sordu.

        HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KOCASI ÇIKTI

        Bunun üzerine iş yerine gelen Esra Poyraz T. yaptığı kontrollerde kasasında bulunan 20 gram bileziğin olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kadın, içeri giren kişinin boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Oğuzhan T. (38) olduğunu fark etti.

        SARIYER POLİSİ YAKALADI

        Emniyete giden kadın şikayette bulundu. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa bir süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        "EŞİME SÜRPRİZ YAPTIM"

        Emniyete götürülen Oğuzhan T.’nin hem 'Uzaklaştırma kararını ihlal' hem de 'İş yerinden hırsızlık' suçlarından hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, "Dükkana gittim çiçek göndermiştim, o gitti mi diye kontrol ettim. Zaten anahtar bende de var eşime sürpriz yaptım" dediği öğrenildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Oğuzhan T.’nin poliste 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        "EŞYALARIMI BIRAKMAK İÇİN İŞ YERİNE GELDİM"

        Diğer yandan iş yeri sahibi Esra Poyraz T.’nin polise verdiği ifadede, "Açık vaziyette olan yazar kasada bir adet 22 ayar 20 gram yaklaşık 140 bin lira değerinde bileziğimin olmadığını gördüm. Oğuzhan T. bana eski, ortak evimizde kalan eşyalarımı bırakmak için gece işletmeye geldiğini, işletmeye anahtarla girdiğini söyledi. Kendisiyle yaklaşık 11 aydır ayrı evlerde yaşıyoruz. Boşanma sürecimiz devam etmektedir. Bu iş yerinin işletmesi tamamen bana aittir. Herhangi bir ortaklık sözkonusu değildir" dediği öğrenildi.

        "HAYATINIZA ALACAĞINIZ KİŞİYE DİKKAT EDİN"

        Esra Poyraz T. olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bu ülkede kadın olmak zor. Kadın olarak boşanmak daha da zor. Dün gece zorla dükkanıma giriliyor. Bir maddi kaybımız var; ama maddi kayıptan daha fazlası manevi kaybımız var. Ben gece 04.00'ten beri karakollardayım. Kamera kaydımız var. Şikayetçi olduk. Herşey yapılıyor; ama dükkanın hali parmak izleriyle bu şekilde.

        Bir hırsız edasıyla ben de parmak izlerimi verdim. Özür diliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi gençler lütfen hayatınıza alacağınız kişilere dikkat edin. Hep şunu söylüyorum artık. Evlenirken çıkış kağıdını da imzalayın hatta o şekilde evlenin. Çünkü bu insan hayatınızın zorbalığı olabiliyor; çocuklarınızın babası bile olsa. O yüzden lütfen ders alın" diye konuştu.

