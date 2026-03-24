Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yıllık istatistiklerine göre, 2025 yılında kuruma 33.434’ü kamudan ve kalanı özel sektörden olmak üzere toplam 2.435.200 açık iş bildirimi geldi.

İŞKUR aracılığıyla geçen yıl kamu kurumlarına 13.715, özel sektör iş yerlerine ise 1.464.690 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilen toplam 1.478.405 kişinin 573.763’ü kadın, 904.642’si erkeklerden oluştu. Geçen yıl ilk 10’da yer alan en fazla işe yerleştirilen meslekler silahsız özel güvenlik görevlisi (76.689), turizm ve otelcilik elemanı (75.473), reyon görevlisi (52.439), güvenlik görevlisi (40.521), garson (37.851), market elemanı (36.610), konfeksiyon işçisi (32.930), elle çalışan diğer imalat işçileri (32.245), satış elemanı (26.390), çağrı merkezi müşteri temsilcisi (23.984) oldu. İŞKUR’a bildirilen açık işlerin de en fazla aynı mesleklerde olması dikkat çekti.

BEŞ YILDA 6,9 MİLYON KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

İŞKUR aracılığıyla 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar olan 5 yıllık dönemde toplam 6.857.457 kişi işe yerleştirildi. Bunların 84.804’ü kamuda, 6.772.653’ü ise özel sektörde çalışmaya başladı. İşe yerleştirilenlerin 4.278.634’ü erkek, 2.578.823’ü ise kadınlardan oluştu.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINDA

Geçen yıl işe yerleştirilenler arasında ilk sırayı 654.494 kişi ile ortaöğretim (lise) mezunları aldı. Onları 495.445 kişiyle ilköğretim, 156.754 kişiyle önlisans, 135.899 kişiyle de lisans mezunları izledi.

İŞKUR’A KAYITLI 2,3 MİLYON KİŞİ İŞ ARIYOR

2025 yıl sonu itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların sayısı 2 milyon 331 bin 346 kişi oldu. Bunların 1.153.264’ü erkek, 1.178.082’si kadınlardan oluşuyor.

İş arayanların 229.105’i 30 gün ve az, 568.800’ü 1-3 ay arası, 1.299.236’sı 3-12 ay, 234.205’i ise bir yıl ve daha fazla süredir iş bulmayı bekliyor.

İş arayanların yaş gruplarına bakıldığında ise 477.297 kişiyle ilk sırayı 25-29 yaş grubundakiler alırken, onları 397.810 kişiyle 20-24 yaş grubu, 376.186 kişiyle 30-34 yaş grubu, 328.152 kişiyle de 35-39 yaş grubu izledi. İş arayanların 1,6 milyonu 20-39 yaş grubundaki kişilerden oluşuyor.

EN ÇOK SATIŞ ELEMANLARI İŞ ARIYOR

İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların mesleklerine bakıldığında ilk sırayı satış elemanı ve danışmanları (49.255) aldı. Onları büro memuru (37.989), servis elemanı (37.533), konfeksiyon işçisi (30.278), turizm ve otelcilik elemanı (29.793), silahsız özel güvenlik görevlisi (29.724), ön muhasebeci (25.087), kasiyer (24.612), sekreter (23.201) ve reyon görevlileri (21.640) izledi.

1,8 MİLYON KİŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURDU

İŞKUR’a geçen yıl 1.840.724 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. Yıl içinde 205.279 kişinin işsizlik ödeneği biterken, 265.247 kişinin işsizlik ödeneği ise işe başladıkları için süre bitmeden kesildi. Yıl sonu itibarıyla ödemesi devam eden işsiz sayısı ise 411.271 kişi oldu.

