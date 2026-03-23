Altın ve gümüşte toparlanma

Atlas Çağlayan mezarı başında anıldı; Atlassız geçen ilk bayramım

GÜNGÖREN'de bıçaklı saldırıda öldürülen Atlas Çağlayan mezarı başında anıldı. Anne Gülhan Ünlü, "Tek istediğimi adaletin sağlanması Atlas ve Atlas gibi yavruların adaletinin sağlanmasını istiyorum. Hiçbir anne bunu hak etmiyor bayramı bu şekilde toprağa ve mezara bakarak geçirmek istemiyor" dedi. Olay, 14 Ocak akşam saatlerinde Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında yan bakma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sırasında şüpheli E.Ç. (15) yanında bulunan bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaraladı. Aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan, 15 Ocak'ta Kazlıçeşme Mezarlığı'nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildi. Atlas Çağlayan için bayramın 2'nci günü ana töreni düzenlendi. Anma törenine Atlas Çağlayan'ın ailesi, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ailenin yakınları, Çağlayan'ın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, lokma dağıtıldı. Törene ayrıca Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesi de katıldı. Dua sonrası anne Gülhan Ünlü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'TEK İSTEĞİM ADALETİN SAĞLANMASI' Ünlü, "Atlassız geçen ilk bayramım; bayram olmuyor bize. Bayram gibi yaşayamıyoruz. Bayram sofralarımız olmuyor.Yan yana duruyoruz ama çok zor. Kabullenemiyorum onun burada olmamasını. Yavrumu bu hale sokan bize bu şekilde acılara yaşatan hiçkimseyi affetmiyorum affetmeyeceğim. Bayramda burada olmak zorunda değildi benim çocuğum. Katilinin 3-5 gün sonra sokaklara çıkıp yanımızdan geçmesini kabullenemiyorum. Benim çocuğum buradaysa bu katillerin en yüksekten ceza almasını istiyorum. Benim yavrum burada yatmayı hak etmiyordu. Ne yapacaklarsa yasa mı çıkacak en yüksek ceza mı verilecek ne olacaksa yapılabilecek en yükseğini istiyorum. Geçen bayram bütün aile bir aradaydık hepimiz çok bağlı mutlu bir aileydik hep birlikteydik şu an çok yarımız. Tek istediğimi adaletin sağlanması. Atlas ve Atlas gibi yavruların adaletinin sağlanmasını istiyorum. Hiçbir anne hiçbir aile bunu hak etmiyor bayramı bu şekilde toprağa ve mezar taşına bakarak geçirmek istemiyor" dedi. 'ADALETİN YERİNİ BULMASI GEREKİYOR' Teyzesi Aylin Akıncılar, "Çok acı bayramda çocuklarımız bize gelecekken biz çocuklarımızın kabrine gidiyoruz. Atlas'ın ilk bayramı Ahmet'in üçüncü bayramı acı aynı acı hiç geçmiyor, azalmıyor. Gün geçtikçe özlem artıyor arttıkça acı daha dayanılmaz hale geliyor. Biz adaleti aramak için çırpınıyoruz dışarıdaki katillerin yakalanması için çırpınıyoruz. Biz acımızı yaşayamıyoruz hala, evde oturup acımızı yaşamamız lazım. Adaletin artık yerini bulması gerekiyor" dedi. 'LÜTFEN GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILSIN' Atlas Çağlayan'ın teyzesi Gülşah Akarçay, "Tek isteğimiz bizim zaten canımız gitti bundan sonraki çocukların herhangi birisinin bir daha canına bile isteye suçsuz yere kast edilmesine katledilmesine izin vermememiz. Lütfen artık gerekli değişiklikler yapılsın kimse susmasın. Lütfen artık güvenli bölgeler, okullarımız camilerimiz sokaklarımız olsun çocuklarımız refah için mutluluk içinde sokakta oyunlarını oynayabilsinler" dedi.(DHA)