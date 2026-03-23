        Haberler Ekonomi Altın Altın ve gümüşte toparlanma - Altın Haberleri

        Altın ve gümüşte toparlanma

        Haftaya yüzde 6'ya yakın değer kaybıyla başlayan altın, Trump'ın ılımlı açıklamaları sonrası toparlanmaya geçti. 14:30 sularında düşüş yüzde 2 seviyesine geriledi. Ons altın 4 bin 400 dolardan seviyesinde... Ons gümüş ise yüzde 7,5'e yakın gerileme yaşamıştı, açıklamanın ardından kaybını geri aldı, 68 dolar seviyesinde işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 14:29 Güncelleme:
        ABD - İran hattındaki gerilimle piyasalar açılışta sarsıldı. TSİ 14:00 sularında ABD Başkanı Trump'tan ılımlı açıklama geldi. Açıklamanın ardından altın ve gümüş fiyatları toparlanmaya geçti.

        ABD Başkanı Trump "Savaş Bakanlığına, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim" dedi. Bununla beraber Trump, ABD ve İran heyetleri arasında Ortadoğu’daki düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesine yönelik "derinlemesine ve yapıcı" görüşmeler yapıldığını belirtti.

        Haftaya yüzde 6'ya yakın değer kaybıyla başlayan altın, Trump'ın ılımlı açıklamaları sonrası toparlanmaya geçti. 14:30 sularında düşüş yüzde 2 seviyesine geriledi. Ons altın 4 bin 400 dolardan seviyesinde... Ons gümüş ise yüzde 7,5'e yakın gerileme yaşamıştı, açıklamanın ardından kaybını geri aldı, 68 dolar seviyesinde işlem görüyor.

        Borsa İstanbul'da gün içinde yüzde 6,8 oranında düşüş kaydeden bankacılık endeksinde satış baskısı yüzde 1 seviyesine kadar geriledi.

