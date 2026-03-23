        Haberler Dünya İran Savunma Konseyi: ABD-İsrail, İran adalarına ve kıyılarına saldırırsa Basra Körfezine mayın döşenecek

        İran Savunma Konseyi: ABD-İsrail, İran adalarına ve kıyılarına saldırırsa Basra Körfezine mayın döşenecek

        İran Savunma Konseyi, ABD-İsrail'in İran kıyılarına ve adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi durumunda Basra Körfezi'ne mayın döşeneceğini duyurdu. ABD de Orta Doğu'ya ek asker konuşlandıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi

        Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Düşmanın, İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi, Fars (Basra) Körfezi'ndeki tüm ulaşım hatlarının çeşitli deniz mayınlarıyla döşenmesiyle sonuçlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        Açıklamada, böyle bir durumda ise Basra Körfezi'nin uzun bir süre boyunca Hürmüz Boğazı'na benzer şekilde ciddi bir geçiş kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekildi.

        Savunma Konseyi, İran'a saldırılara destek vermeyen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için İran ile koordinasyon sağlaması gerektiğini bildirdi.

        Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'in nükleer tesisine ev sahipliği yapan Dimona kentine saldırısının Natanz'daki nükleer tesise saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, İran'ın enerji altyapısını hedef alan herhangi bir saldırıya "derhal ve kesin bir yanıt verileceği" uyarısında bulunuldu.

        ABD Orta Doğu'ya ek asker konuşlandırıyor

        ABD merkezli Washington Post gazetesi; helikopterler, F-35 savaş uçakları ve zırhlı çıkarma araçlarıyla desteklenen bir piyade taburu çıkarma ekibi de dahil olmak üzere 4 bin 500 kişilik bir ABD donanma ve deniz piyade birliğinin Orta Doğu’ya doğru yola çıktığını bildirdi.

        Savunma yetkilileri, Pentagon'un 11. Deniz Piyade Sefer Birimi'nin konuşlandırılmasını da hızlandırdığını söyledi.

