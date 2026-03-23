Haribo'ya Rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, küresel şeker firması Haribo'ya yönelik soruşturma başlattığını bildirdi
Rekabet Kurulu, atıştırmalık ürünler grubunun en bilinen markalarından biri olan ve yumuşak şeker pazarında yüksek pazar payıyla lider durumda bulunan Haribo’nun uygulamalarına yönelik soruşturma başlattı.
Kurul'dan yapılan açıklamaya göre yapılan önaraştırmada, Haribo’nun, pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemler içerisinde bulunduğuna yönelik ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Peki soruşturma kapsamında araştırılan konular neler olacak?
DIŞLAYICI DAVRANIŞ NEDİR?
Pazarda çok güçlü olan bir oyuncunun, rakiplerinin raflarda görünmesini veya müşteriye ulaşmasını zorlaştıracak stratejiler izlemesidir. Bu durum; rakiplerin üretim maliyetlerini suni olarak artırmak veya onların satış kanallarına erişimini kısıtlamak şeklinde olabilir.