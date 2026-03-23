        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Haribo'ya Rekabet soruşturması - İş-Yaşam Haberleri

        Haribo'ya Rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, küresel şeker firması Haribo'ya yönelik soruşturma başlattığını bildirdi

        Giriş: 23.03.2026 - 11:01
        Şeker devine rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, atıştırmalık ürünler grubunun en bilinen markalarından biri olan ve yumuşak şeker pazarında yüksek pazar payıyla lider durumda bulunan Haribo’nun uygulamalarına yönelik soruşturma başlattı.

        Kurul'dan yapılan açıklamaya göre yapılan önaraştırmada, Haribo’nun, pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemler içerisinde bulunduğuna yönelik ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Peki soruşturma kapsamında araştırılan konular neler olacak?

        • Haribo tarafından, rakip ürünlerin ve rakiplere ait stantların satış noktalarından çıkarılmasına yönelik uygulamalar yapılıyor mu?
        • Stantlar ve raflar HARIBO lehine ve rakipleri aleyhine düzenleniyor mu?
        • Rakip markaların satış noktalarından çıkarılması veya satışlarının sınırlandırılması karşılığında, Haribo tarafından satış noktalarına ilave iskonto, destek, bedelsiz ürün ve benzeri avantajlar sağlanıyor mu?
        • Haribo ürünlerinin teşhir alanları genişletilerek kasa önü ve yüksek görünürlüğe sahip alanlarda rakipler dışlanıyor mu?
        • İndirimler ve primler yoluyla, satış noktalarında rakipleri olmadan Haribo’nun tek başına satılması amaçlanıyor mu?"

        DIŞLAYICI DAVRANIŞ NEDİR?

        Pazarda çok güçlü olan bir oyuncunun, rakiplerinin raflarda görünmesini veya müşteriye ulaşmasını zorlaştıracak stratejiler izlemesidir. Bu durum; rakiplerin üretim maliyetlerini suni olarak artırmak veya onların satış kanallarına erişimini kısıtlamak şeklinde olabilir.

