Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: "Müttefiklerimizin olması gerektiği gibi dediğimize geldiğini görüyoruz"

        ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: "Müttefiklerimizin olması gerektiği gibi dediğimize geldiğini görüyoruz"

        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek verme konusunda ikna olmaya başladığını belirterek, "Müttefiklerimizin olması gerektiği gibi dediğimize geldiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor

        CBS News kanalında yayımlanan "Face the Nation" programında Waltz, müttefiklerinin ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda destek vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek verme konusunda ikna olmaya başladığını ifade eden Waltz, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri korumak için "donanmasının bir kısmını" tahsis etme taahhüdüne işaret etti.

        Waltz, "Müttefiklerimizin olması gerektiği gibi dediğimize geldiğini görüyoruz. Ancak aynı zamanda Başkan, bu rejimi desteklemeyecek. Zira bu rejim, soykırım niyetiyle elli yıldır dünyanın enerji kaynaklarını rehin almaya çalışmakta ve tehditlerde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere liderleri, 19 Mart'ta, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik son saldırılarını ve ülkenin Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını kınayan ortak açıklama yayımlamıştı.

        Liderler, ortak açıklamada, "Boğazdan güvenli geçişi sağlamak için uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hazırlık planlamaları yapan ülkelerin taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesine yer vermişti.

        Trump, "NATO kağıttan kaplan" demişti

        ABD Başkanı Donald Trump, NATO'ya yönelik eleştirilerine devam etmiş ve 20 Mart'ta yaptığı paylaşımda, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır." ifadesini kullanmıştı.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise 22 Mart'ta, CBS News kanalında yayımlanan "Face the Nation" programında, müttefik ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek verme konusundaki tereddütleri hususunda ABD Başkanı Donald Trump'tan "anlayış" istemişti.

        NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına askeri destek verme hususunda tereddüt yaşamasının "anlaşılabilir" bir durum olduğunu vurgulayan Rutte, bununla beraber bu ülkelerin yavaş yavaş Hürmüz Boğazı için bir araya gelmeye başladığını belirtmişti.

