        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı - 23 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı yağışların etkisi altında. Yurdun büyük kesiminde sağanak yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeyi sürdürecek.

        Giriş: 23.03.2026 - 07:20 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu 11°

        Ankara

        Yağmurlu 13°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 16°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Bulutlu 11°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 16°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 13°

        Gaziantep

        Yağmurlu 11°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        "ABD Hark Adası'na kara saldırısı düzenleyecek" iddiası
        El freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye Hürmüz uyarısı
        Rutte, Trump'tan "anlayış" istedi
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        Flaş iddia: Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
        Bayram tatili sonrası yollarda dönüş yoğunluğu!
        İran: ABD ve İsrail, saldırı zararlarını telafi etmeli
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Süleyman Hurma'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi sorgulanıyor
        "Icardi, hücumda sorun var dedirtmez!"
        Öldürdükten sonra kendini ihbar etti
        Liverpool'un iddiasına Sneijder'den çok sert yanıt!
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
