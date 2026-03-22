İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin İran’a yönelik son tehditlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde İran’daki enerji santrallerini hedef alacaklarına yönelik açıklamalarına yanıt vererek, "Terörist ABD Başkanı, saldırgan tutumunu sürdürerek ve küresel güvensizliği derinleştirerek, İran Hürmüz Boğazı’nı açmadığı takdirde ülkenin enerji santrallerini hedef alacağı tehdidinde bulunmuştur. Hürmüz Boğazı yalnızca düşman unsurlar ve tehdit oluşturabilecek geçişlere kapalıdır. Boğaz henüz tamamen kapatılmamıştır ve kontrolümüz altındadır. Zararsız geçişler ise belirli kurallar çerçevesinde, güvenliğimiz ve çıkarlarımız gözetilerek sürdürülmektedir. Ancak ABD’nin İran’daki enerji santrallerine yönelik herhangi bir saldırısı durumunda boğaz tamamen kapatılacak ve tahrip edilen tesisler yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE ABD HİSSEDARLARI BULUNAN TÜM DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ TAMAMEN İMHA EDİLECEKTİR"

Zülfikari, muhtemel bir saldırıya verilecek karşılık kapsamında bölgedeki hedefleri de sıralayarak, "Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi teknolojileri geniş çapta hedef alınacaktır. Bölgede ABD hissedarları bulunan tüm danışmanlık şirketleri tamamen imha edilecektir. Ayrıca ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki enerji santralleri meşru hedef olacaktır" dedi.

Zülfikari, "ABD’nin bölgedeki tüm ekonomik çıkarlarının yok edilmesini hedefleyen büyük bir mücadele için her şey hazırdır. Biz savaşı başlatan taraf olmadık ve şimdi de olmayacağız. Ancak düşmanın enerji santrallerimize zarar vermesi halinde, ülkemizi ve milletimizin çıkarlarını savunmak için gerekli tüm adımları atacağız ve belirtilen hedeflere yönelik kesintisiz imha süreci başlatılacaktır. Hiçbir unsur, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki enerji, petrol ve sanayi altyapılarını hedef alan operasyonlarımızın sürdürülmesini engelleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

