İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, akşam saatlerinde İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan art arda iki misillemesinde 31 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran'ın Dimona'yı hedef aldığı saldırıda, çoğu hafif olmak üzere 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, yaralanan 31 kişiye ek olarak saldırı sırasında paniğe kapılan 20 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

İran, gün içinde İsrail'e 6'sı Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeyi, 1'i Dimona ve orta bölgeyi, sonuncusu da güneydeki Eilat kentini hedef alan 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü, bazı füzelerin doğrudan isabet kaydettiğini ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, bir kamuya açık sığınağın yanı sıra çok sayıda noktada hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir yaralının yakınından aktardığı habere göre, sirenler çalmaya başladıktan sonra sığınağa gidecek kadar vakit bulamadan İran füzeleri isabet etmeye başladı.

ARAD KENTİNDE 7'Sİ AĞIR 64 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemesinde bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 7'si ağır 64 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 64 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 7'sinin durumunun ağır, 15'inin orta ve 42'sinin hafif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağı ifade edildi.

REKLAM

İSRAİL SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattı.

İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, iki saat içerisinde hem Dimona hem Arad'ı vuran füzeler, geçmişte de İsrail'e fırlatılan ve önlenen füzeler olmasına rağmen hava savunma sistemleri bu kez başarısız oldu.

Füzelerin isabet ettiği bölgelerde çok ciddi tahribat meydana gelirken sadece Arad'da en az 9 bina büyük hasar aldı.

İran füzelerinin doğrudan isabet ettiği iki bölgede de onlarca kişinin yaralandığı aktarılmıştı.