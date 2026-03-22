İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
Mersin-Antalya kara yolunda facianın kıl payı atlatıldığı inanılmaz bir görüntü kaydedildi. Yolda yaşanan heyelanda bir cip toprak altında kaldı. O anlara araç kamerasına yansıdı
Mersin'in Aydıncık ilçesindeki kara yolunda meydana gelen heyelan anı, toprak altında kalan cipin araç kamerasınca kaydedildi.
AA'da yer alan habere göre Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde dün meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçalarının altında kalan cipin kamera kaydına ulaşıldı.
Kayıtlarda, Okan K. (44) idaresindeki cip viraja yaklaştığı sırada heyelan oluştuğu görüldü. Hafif yaralandığı olayın ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.
ULAŞIMA KAPANAN KARA YOLU TRAFİĞE AÇILDI
Aydıncık ilçesi Sarıyar mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği Mersin-Antalya kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapanmıştı. Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. idaresindeki cip toprak altında kalmış, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Karayolları ekiplerince yürütülen temizlik çalışması sonrası yol ulaşıma açılmıştı.