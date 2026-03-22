        Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak

        Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), şirket ortağı olan, yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak buna uygun gelir bildirmeyen mükelleflere tebligatta bulunacak

        Giriş: 22.03.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Geliriyle gideri uymayanlara radar

        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, VDK, yüksek gelir grubundaki mükelleflere ilişkin gözetim ve uyum programını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, büyük ölçekli şirketlere ortak olan, 2025 yılında yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak herhangi bir gelir bildirmeyen veya bildirilen gelir harcamasıyla uyumsuz olan mükelleflere, tebligatta bulunarak onları görüşmeye çağıracak.

        VDK Risk Analiz Merkezince bu çerçevede belirlenen mükellef sayısı, 16 bin 300 oldu.

        Programın ilk aşamasında, büyük ölçekli anonim ve limited şirket ortağı olup şirketleri kar dağıtmamasına karşın lüks yaşam sürdüren, yaşam standardı ile gelir düzeyi birbiriyle örtüşmeyen, gelir vergisi beyanında bulunmayan veya beyanda bulunsa bile beyan ettiği gelir ile harcamalarında uyumsuzluk olan mükelleflere, odaklanıldı. Tespit edilen kişiler, mükellefiyet görevleri açısından uyarılacak.

        REKLAM

        Gözetim programının bir diğer ayağında da herhangi bir şirket ortaklığı olmayan, buna karşın lüks araç, gayrimenkul, lüks saat, takı, çanta, lüks tatil, kombine maç bileti, loca, yüksek fiyatlı konserler, tekne, yat, kotra ile diğer lüks tüketim mallarının müşterileri arasında bulunan kişiler radara girdi. Analizlere göre, gelir düzeyi bu tüketimin kaynağını açıklayamayacak durumda olan mükellefler, vergisel yükümlülüklere karşı bilgilendirilecek.

        Uyumsuz mükellefler incelemeye sevk ediliyor

        VDK, 2025 yılında başlattığı ilk Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı ile büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellefi mercek altına almış, gözetim kapsamındaki mükellefler 15 milyar lira matrah artırımında bulunmuştu.

        Gözetim çalışması ve mükellef görüşmeleri sonunda, riskli bulunup bir eylemde bulunmayan mükelleflerin, incelemeleri de devam ediyor.

        "Vergi adaleti açısından önem taşıyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yeni analiz metotları kullanılarak genişletildiğini belirterek "Yüksek gelirli olmasına rağmen buna uygun beyan ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespiti ve gözetimi, vergi adaletinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, vergisini doğru ve zamanında ödeyen mükelleflerin haklarını korumayı ve kayıt dışılıkla etkin mücadeleyi amaçlıyor. Tüm mükelleflerimizi, yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cadde ortasında darp anı: Kaçan şüpheliler aranıyor

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki kişi tarafından darbedilen şahıs yere yığıldı. Saldırganlar olay sonrası kaçarken, görüntüler cep telefonuyla kaydedildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Dubai'de konut satışları düştü
        Dubai'de konut satışları düştü
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!