Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
Giresun'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 22.03.2026 - 11:31
Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Ahmet Çakmak (52) idaresindeki hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) yaşamını yitirdi.
Yaralılardan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
