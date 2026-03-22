        Sevcan Orhan'dan 'Phuket tatili' tartışmasına net yanıt - Magazin haberleri

        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt

        Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı olan sevgilisi Görkem Duman ile yaptığı Phuket tatiline yönelik eleştirilere yanıt verdi. Şarkıcı, "Ben kimsenin işvereni değilim. Gerekli açıklamalar yapıldı, ödemeler de tamamlandı. İşçinin ve emekçinin yanındayım" diye konuştu

        Giriş: 22.03.2026 - 09:38
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sevcan Orhan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Orhan, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

        Sektördeki kadın olmanın zorluklarına değinen Sevcan Orhan, "Kadınlara karşı çok acımasız davranılıyor ama ne yalan söyleyeyim, kadın kadının biraz daha düşmanı" sözleriyle kadınlar arasındaki rekabetin çoğu zaman gereksiz bir sertliğe dönüştüğünü ifade etti. Yaş alma konusundaki toplumsal baskıya da vurgu yapan şarkıcı, "20 yaşındaki bir kızla 45 yaşındaki kadın bir olmaz ama bu utanılacak bir şey değil; ben yüzümdeki çizgilerden gurur duyuyorum" dedi.

        İzmir'de Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, geçtiğimiz yıl kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığını belirterek, eylem başlatmıştı.

        Çalışanların eylemi sırasında, Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman'ın, şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket Adası'na gittiği ortaya çıkmıştı.

        Çifte tatilde eşlik eden arkadaşları ve Sevcan Orhan, tepkiler sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüleri silmişti.

        "BEN KAFAMI YASTIĞA ÇOK RAHAT KOYUYORUM"

        Sevcan Orhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eleştirileri gereksiz bulduğunu ifade eden Orhan, "Evet, tatile gittim ama ben kimsenin işvereni değilim. Belediye başkanı olan ben değilim. Gerekli açıklamalar yapıldı, ödemeler de yapıldı. Ben halk müziği söylüyorum, Anadolu insanıyım. İşçinin, emekçinin yanındayım. Benim durduğum yer belli. İnsanın en önemli şeyi kendi kalbidir. Ben kafamı yastığa çok rahat koyuyorum" diye konuştu.

        "O ÜCRETLER GERÇEK DEĞİL"

        Bayram döneminde gündeme gelen yüksek sahne ücretlerine de değinen Orhan, kulislerde konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şarkıcı, "Milyonlarca lira yazılıyor ama ben buna inanmıyorum. Keşke olsa ama yok. Bizim işimiz ölçülebilir değil. Herkes kendi değerini kendi belirliyor" ifadelerini kullandı.

        "KALP KRİZİ DEĞİLDİ"

        Geçtiğimiz yıl aynı sahnede yaşadığı sağlık sorunu hakkında da konuşan Orhan, ortaya atılan 'kalp krizi' iddialarını yalanladı. Şarkıcı, "Kalp krizi değildi. Tansiyon düşmesine bağlı ritim bozukluğuydu" dedi. O gece sahneyi bırakmak istemediğini söyleyen şarkıcı, bu yıl aynı sahneye çıkarken kısa süreli bir tedirginlik yaşadığını, ancak bunun performansına yansımadığını ifade etti.

        "VOLKAN ABİ OMURGALI BİR İNSANDI"

        2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak hakkında da konuşan Orhan, "Volkan ağabey hepimizin canıydı. Onun için üzülmeyen çok az insan gördüm. Bir ay önce görüşmüştük. ABD'ye gidip onu ziyaret edecektim ama olmadı… Ömrü vefa etmedi. Çok mücadele etmiş, çok dik durmuş, omurgalı bir insandı. Böyle insanların bir daha gelip gelmeyeceğinden şüphe ediyorum. Yeri doldurulamaz" şeklinde konuştu.

        "HERKES RIZKINI YESİN"

        Sanat dünyasında yaşanan polemiklere girmek istemediğini belirten şarkıcı, Burcu Güneş'in, Demet Akalın, İrem Derici ve Ece Seçkin arasında yaşanan tartışmaya da değinerek, "Herkes işini yapsın, rızkını yesin. Kararı dinleyici verir" açıklamasında bulundu.

        Taşkın yaşanan Tunca Nehri kıyısında çatlak ve göçükler oluştu

        Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'ın barajlardan su salımı yapması sonucu taşan Tunca Nehri kıyısında çatlaklar ve göçükler oluştu. Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Musa Uludağ, "Tunca Nehri'ndeki bu meydana gelen kaymaların ana nedeni; Meriç Nehri yatağındaki yapay olarak...
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"