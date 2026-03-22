Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sevcan Orhan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Orhan, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Sektördeki kadın olmanın zorluklarına değinen Sevcan Orhan, "Kadınlara karşı çok acımasız davranılıyor ama ne yalan söyleyeyim, kadın kadının biraz daha düşmanı" sözleriyle kadınlar arasındaki rekabetin çoğu zaman gereksiz bir sertliğe dönüştüğünü ifade etti. Yaş alma konusundaki toplumsal baskıya da vurgu yapan şarkıcı, "20 yaşındaki bir kızla 45 yaşındaki kadın bir olmaz ama bu utanılacak bir şey değil; ben yüzümdeki çizgilerden gurur duyuyorum" dedi.

REKLAM

İzmir'de Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, geçtiğimiz yıl kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığını belirterek, eylem başlatmıştı.

Çalışanların eylemi sırasında, Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman'ın, şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket Adası'na gittiği ortaya çıkmıştı.

Çifte tatilde eşlik eden arkadaşları ve Sevcan Orhan, tepkiler sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüleri silmişti.

"BEN KAFAMI YASTIĞA ÇOK RAHAT KOYUYORUM"

Sevcan Orhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eleştirileri gereksiz bulduğunu ifade eden Orhan, "Evet, tatile gittim ama ben kimsenin işvereni değilim. Belediye başkanı olan ben değilim. Gerekli açıklamalar yapıldı, ödemeler de yapıldı. Ben halk müziği söylüyorum, Anadolu insanıyım. İşçinin, emekçinin yanındayım. Benim durduğum yer belli. İnsanın en önemli şeyi kendi kalbidir. Ben kafamı yastığa çok rahat koyuyorum" diye konuştu.

"O ÜCRETLER GERÇEK DEĞİL"

Bayram döneminde gündeme gelen yüksek sahne ücretlerine de değinen Orhan, kulislerde konuşulan rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şarkıcı, "Milyonlarca lira yazılıyor ama ben buna inanmıyorum. Keşke olsa ama yok. Bizim işimiz ölçülebilir değil. Herkes kendi değerini kendi belirliyor" ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİ DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz yıl aynı sahnede yaşadığı sağlık sorunu hakkında da konuşan Orhan, ortaya atılan 'kalp krizi' iddialarını yalanladı. Şarkıcı, "Kalp krizi değildi. Tansiyon düşmesine bağlı ritim bozukluğuydu" dedi. O gece sahneyi bırakmak istemediğini söyleyen şarkıcı, bu yıl aynı sahneye çıkarken kısa süreli bir tedirginlik yaşadığını, ancak bunun performansına yansımadığını ifade etti.

"VOLKAN ABİ OMURGALI BİR İNSANDI"

2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak hakkında da konuşan Orhan, "Volkan ağabey hepimizin canıydı. Onun için üzülmeyen çok az insan gördüm. Bir ay önce görüşmüştük. ABD'ye gidip onu ziyaret edecektim ama olmadı… Ömrü vefa etmedi. Çok mücadele etmiş, çok dik durmuş, omurgalı bir insandı. Böyle insanların bir daha gelip gelmeyeceğinden şüphe ediyorum. Yeri doldurulamaz" şeklinde konuştu.

"HERKES RIZKINI YESİN"

Sanat dünyasında yaşanan polemiklere girmek istemediğini belirten şarkıcı, Burcu Güneş'in, Demet Akalın, İrem Derici ve Ece Seçkin arasında yaşanan tartışmaya da değinerek, "Herkes işini yapsın, rızkını yesin. Kararı dinleyici verir" açıklamasında bulundu.