AKŞAM GELEN TATLI KRİZLERİNİN PERDE ARKASI: SADECE AÇLIK DEĞİL!

Günün sonunda kendinizi tatlı dolabının önünde buluyorsanız yalnız değilsiniz. Çünkü bu ani tatlı isteğinin sebebi yalnızca açlık değil; zihinsel yorgunluk, duygular ve hormonlar da işin içinde. Akşam saatlerinde artan bu krizlerin arkasında hem biyolojik hem de psikolojik nedenler yatıyor. İşte tatlıya yönelmemize neden olan 5 temel faktör:

STRESİN TATLIYA İTEN GÜCÜ

Modern yaşamın getirdiği stres, beslenme alışkanlıklarımızı doğrudan etkiliyor. Stres anında salgılanan kortizol hormonu iştahı artırarak özellikle şekerli ve yağlı yiyeceklere yönelmemize neden oluyor. Bu tür besinler, beyindeki stresle ilişkili bölgelerin aktivitesini baskılayarak kısa süreli bir rahatlama hissi yaratıyor. Zamanla beyin, bu yiyecekleri “rahatlatıcı” olarak kodluyor ve stresli anlarda tatlı isteği kaçınılmaz hale geliyor.

İNSÜLİN DENGESİ VE SÜREKLİ AÇLIK HİSSİ

Bitmeyen tatlı krizleri bazen bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Özellikle sık acıkma, yemek sonrası halsizlik, konsantrasyon güçlüğü ve gece gelen tatlı isteği gibi belirtiler, insülin dengesinde bir sorun olduğunu gösterebilir. Bu durum, kilo vermeyi de zorlaştırabilir. Özellikle karın bölgesinde yoğunlaşan yağlanma varsa bir uzmana danışmak önemlidir.

MİNERAL EKSİKLİĞİ VE ÇİKOLATA İSTEĞİ

Çikolata isteğinin arkasında çoğu zaman magnezyum eksikliği bulunur. “Rahatlatıcı mineral” olarak bilinen magnezyumun yetersizliği; sinirlilik, uyku problemleri ve anksiyeteye yol açabilir. Bu nedenle vücut, magnezyum içeren çikolataya yönelir. Bunun yanı sıra krom, fosfor ve triptofan eksiklikleri de tatlı krizlerini tetikleyebilir.

KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE ŞEKER DÖNGÜSÜ

Günümüzde aşırı işlenmiş, şeker ve katkı maddesi açısından zengin gıdalar oldukça yaygın. Bu besinler beyinde dopamin salgısını artırarak ödül mekanizmasını harekete geçirir. Yani çoğu zaman aç olduğumuz için değil, kendimizi “ödüllendirmek” istediğimiz için tatlı yeriz. Zamanla bu durum bir alışkanlığa hatta bağımlılığa dönüşebilir.

ÖĞÜN ATLAMANIN GİZLİ ETKİSİ

Uzun süre aç kalmak kan şekerinde dalgalanmalara yol açar. Vücut, hızlı enerji sağlamak için yüksek glisemik indeksli besinlere yönelir. Bu da kısa süreli tokluk sağlasa da ardından yeniden açlık hissi yaratır. Sürekli öğün atlayan kişilerde bu döngü daha sık görülür ve tatlı tüketimi artar.

TATLI KRİZLERİNİ KONTROL ALTINA ALMANIN YOLLARI

ARA ÖĞÜNLERİ İHMAL ETMEYİN

Ana öğünler arasında 1-2 sağlıklı ara öğün tüketmek kan şekerini dengeler ve ani açlık krizlerini önler. Öğün aralarının 4-5 saati geçmemesine dikkat edin.

BASİT KARBONHİDRATLAR YERİNE KOMPLEKS SEÇİN

Beyaz ekmek, şekerli gıdalar gibi basit karbonhidratlar yerine lif oranı yüksek, sindirimi yavaş kompleks karbonhidratları tercih edin. Bu sayede daha uzun süre tok kalırsınız.

MEYVEYİ DOĞRU TÜKETİN

Meyveyi tek başına tüketmek yerine yanında protein veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketmek kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. Örneğin yoğurt, peynir veya çiğ kuruyemişlerle birlikte tercih edebilirsiniz.

ÇİKOLATA YERİNE SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Magnezyum ve sağlıklı yağlar açısından zengin besinler tüketerek tatlı isteğini azaltabilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, ceviz, badem ve balık bu konuda oldukça etkilidir.

SEROTONİN İÇİN HAREKETE GEÇİN

Tatlı isteğinizin sebebi düşük serotonin seviyeleri olabilir. Bu durumda çözüm mutfakta değil, hareket etmektedir. Düzenli egzersiz yapmak hem ruh halinizi iyileştirir hem de tatlı krizlerini azaltır.

