Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Horlamanın arkasındaki ciddi tehlike: Uyku Apnesi ile nasıl başa çıkılır?

        Uykuda sessiz tehlike: Uyku apnesinin belirtileri ve korunma yolları

        Uyurken nefesinizin durduğunu fark etmiyor olabilirsiniz, ama kalbiniz bu durumdan etkileniyor olabilir! Uyku apnesi sadece uyku kalitesini değil, kalp sağlığını da tehdit ediyor. Neyse ki alınabilecek etkili önlemler var. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Horlamanın arkasındaki ciddi tehlike!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gece terlemeleri, sabah baş ağrıları ve gün içinde bitmeyen yorgunluk... Bu şikayetlerin ardında genellikle göz ardı edilen bir neden var: Uyku apnesi. Peki belirtiler neler, kimler risk altında ve neler yapılabilir?

        Uyku getiren yiyecek ve içecekler
        Uyku getiren yiyecek ve içecekler
        Uyku kalitesini artırmanın yolları nelerdir?
        Uyku kalitesini artırmanın yolları nelerdir?

        UYKU APNESİ NEDİR?

        Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durup başlamasıyla karakterize ciddi bir uyku bozukluğudur. Solunum yollarındaki kasların gevşemesi, dil kökü veya yumuşak damağın geriye kayarak hava yolunu tıkaması ya da büyümüş bademcikler gibi fiziksel engeller bu duruma yol açar. Bu tıkanıklıklar nedeniyle kişi en az 10 saniye boyunca nefes alamaz. Solunum durması saniyeler sürebileceği gibi dakikalarca da devam edebilir ve bu durum saatte 30 defadan fazla tekrarlanabilir.

        REKLAM

        UYKU APNESİNİN OLUŞUM MEKANİZMASI

        Uyku sırasında solunum durmasına rağmen solunum çabası devam eder. Artan çaba beyni uyarır ve kişi genellikle gürültülü bir homurtuyla yeniden nefes almaya başlar. Bu döngü gece boyunca defalarca tekrar eder. Uykunun sık sık bölünmesi, dinlendirici uykunun engellenmesine ve ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

        TOPLUMSAL VE BİREYSEL RİSKLER

        Gerekli önlemler alınmadığında, uyku apnesi trafik kazaları riskini 7-8 kat artırabilir. Ayrıca dikkat dağınıklığına bağlı iş kazaları da sık görülür. Uyku apnesi toplumda %1-4 oranında görülürken; karşılaştırma yapmak gerekirse diyabet %3, astım ise yaklaşık %5 oranındadır. Bu da uyku apnesinin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu ortaya koyar.

        UYKU APNESİ TÜRLERİ

        1. SANTRAL UYKU APNESİ

        Beynin solunum kaslarına nefes al komutu göndermemesi sonucu ortaya çıkar. Daha nadir görülür ve genellikle nörolojik rahatsızlıklara işaret eder.

        2. OBSTRÜKTİF (TIKAYICI) UYKU APNESİ

        En yaygın görülen tiptir. Üst solunum yollarındaki daralmalar veya tıkanıklıklar nedeniyle solunum durur. Kilo fazlalığı, büyük bademcikler, yumuşak damak sarkması, burun eğriliği gibi fiziksel faktörler neden olabilir.

        REKLAM

        3. MİKST (KARMA) UYKU APNESİ

        Santral ve obstrüktif apnenin bir arada görüldüğü durumdur. Hem beyinden gelen solunum komutlarının kesintiye uğraması hem de fiziksel tıkanıklıklar solunumun durmasına neden olur.

        UYKU APNESİNİN NEDENLERİ

        - Aşırı kilo ve obezite

        - Bademcik ve geniz etinin büyümesi

        - Alt çenenin geride olması

        - Sigara ve alkol kullanımı

        - Yumuşak damak ve dil kaslarının zayıflığı

        - Sırt üstü yatma alışkanlığı

        - Genetik faktörler

        - Burun tıkanıklıkları

        - Yaşlanma

        - Hormon bozuklukları (özellikle hipotiroidi)

        UYKU APNESİ BELİRTİLERİ

        SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

        - Gürültülü horlama

        - Uykuda solunum durması

        - Sabah baş ağrısı

        - Gün içinde yorgunluk, uykululuk

        - Ağız kuruluğu veya boğaz ağrısı ile uyanma

        - Konsantrasyon bozukluğu

        - Sinirlilik, ruh hali değişiklikleri

        - Uykuda boğulma hissi

        REKLAM

        NADİR GÖRÜLEN BELİRTİLER

        - Gece sık idrara çıkma

        - Hafıza sorunları

        - Uykusuzluk (insomnia)

        - Cinsel isteksizlik, iktidarsızlık

        - Huzursuz bacak sendromu

        UYKU APNESİ KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

        Uyku apnesi her yaşta görülebilir; ancak 40-70 yaş arası bireylerde ve özellikle erkeklerde daha sık rastlanır. Kadınlarda menopoz sonrası dönemde görülme riski artar. Kilolu bireyler, yaşlılar, yüksek tansiyonu olanlar ve solunum yolu problemi yaşayan kişiler risk grubundadır.

        SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        - Geceleri sık idrara çıkma

        - Aşırı gece terlemeleri

        - Sabah yorgunluk ve halsizlik

        - Gün içinde isteksizlik ve gerginlik

        - Kalp ritim bozuklukları

        - Yüksek tansiyon

        - Kalp büyümesi

        - Kalp krizi ve felç riski

        - Uykuda ani ölüm riski

        Uyku apnesine sahip kişilerde gece boyunca oksijen seviyesi düşer ve bu durum kalp-damar sistemine aşırı yük bindirir. Kalp ritmindeki düzensizlikler, özellikle bradikardi ve taşikardinin ardışık olarak görülmesi (bradi-taşi-aritmi) ciddi sorunlara yol açabilir.

        REKLAM

        UYKU APNESİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

        Kilo kontrolü sağlayın: Fazla kilolar, boğazdaki dokuların hava yolunu tıkamasına neden olabilir.

        Sigara ve alkolden uzak durun: Bu maddeler solunum yollarını daraltır.

        Uyku pozisyonunuza dikkat edin: Sırtüstü yatmak tıkanmayı artırabilir. Yan yatmak önerilir.

        Oda ısısını düzenleyin: İdeal oda sıcaklığı yaklaşık 16°C olmalıdır.

        Hava nemlendirici kullanın: Solunum yollarını nemli tutarak rahatlatır.

        Lavanta yağı kullanın: Rahatlatıcı etkisi sayesinde uyku kalitesini artırabilir.

        Magnezyum açısından zengin besinler tüketin: Muz, avokado, lahana, ıspanak ve kuruyemişler iyi kaynaklardır.

        Doğal bal tüketin: Boğazı yatıştırır ve rahat bir uykuya yardımcı olur.

        Yoga gibi egzersizler yapın: Boğaz kaslarını güçlendirerek hava yolunun açık kalmasına yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"