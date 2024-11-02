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        Haberler Bilgi Yaşam Uyku sorunu yaşıyor ve ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? İşte kaliteli bir uyku için ipuçları.

        Kaliteli bir uyku için neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmelidir?

        Düzenli ve kaliteli bir uyku, sağlığımız açısından temel yapı taşı niteliğindedir. Verimsiz ve yetersiz uyku ile güne başlamak, ne kadar iyi beslensek veya sağlıklı olsak da, gün boyunca bitkin ve dikkatsiz olmamıza neden olur. Kaliteli bir uyku için neler yapılması gerektiğini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 16:30 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:30
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        Yaşadığımız fiziksel veya ruhsal sorunlar, düzensiz beslenme ve uyku saatlerindeki farklılıklar gibi sebeplerden dolayı verimli ve kaliteli bir uykuya hasret kalabiliyoruz. Sağlıklı ve kaliteli bir uyku için aşağıdaki yöntemler dikkate alınmalıdır.

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        Kaliteli bir uyku için neler yapılmalıdır?

        1. Uyuduğunuz ortam karanlık olsun

        Vücudun biyoritminin düzenlenmesinde büyük önem taşıyan melatonin hormonunun salgılanması için karanlık bir ortamın sağlanması gerekir. Yatmadan bir saat önce bulunduğunuz odayı loşlaştırın. Melatonin salgılanmasını olumsuz etkileyen bir diğer etken de elektronik cihazların ekranından gelen mavi ışık. Uyumadan en az bir saat önce elektronik cihaz kullanmayı bırakın.

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        2. Serin bir ortam oluşturun

        İyi bir uykunun yolu, uyuduğunuz ortamın serin olmasından geçiyor. Zira, dinlendirici bir uyku için beynimiz ve bedenimizin sıcaklığının normalden 1 derece daha düşük olması gerekir. Dolayısıyla yattığınız odanın ideal sıcaklığı 18 derece civarında olmalı.

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        3. Gelişigüzel uyku ilacı almayın

        Hekim kontrolü dışında uyku ilacı almamanız çok önemli. Bunun nedeni ise uyku bozukluklarının çok çeşitli ve tedavilerinin de farklı olması. Gerektiğinde hekiminiz belli bir sırayla (basamak tedavisi) ve yakın takiple tedavinizi düzenleyecektir.

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        4. Bol bol su için

        Uykuya daha rahat dalabilmek için gün içeresinde 2.5 litre su tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Su tüketimine mümkünse yatmadan 1-2 saat önce son verin. Böylelikle gece daha az susayacak ve tuvalete kalkma ihtiyacınız da azalacaktır.

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        5. Her gün aynı saatte yatın, aynı saatte kalkın

        İyi bir uyku düzenini oturtmanın ilk adımı çok basit: Her gün aynı saatte yatın ve aynı saatte kalkın. Bunlar içinde de en önemlisi kalkma saatinizi alışkanlığa dönüştürmek. Zira her gün aynı saatte kalkmak günün sonunda aynı saatlerde uykunuzun gelmesine yardımcı olur.

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        6. Yatağınız yastığınız rahat olsun

        Kaliteli bir uyku için dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da yatağınızı kilonuza göre seçmeniz. Yastıklar da ne çok yüksek ne de çok alçak olmalı. Boyunda sorun yaratmayan, uykuyu bozmayan yastık ideal olandır.

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        7. Cep telefonunuzu yatakta kullanmayın

        Mobil cihazlar ve televizyon gibi yapay ışık kaynaklarını yatağınızda kullanmamanız gerekiyor. Uygun olmayan ışık kaynakları uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Ayrıca gece uyanmanıza neden olacağı için yatak odanızda televizyon izlemeyin, bilgisayar kullanmayın. Yatmadan önce zihninizi dinlendiren bir kitap okumanız ise uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

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        8. Pijama tercihiniz pamuklu olsun

        Teri tutan, cildin hava almasını sağlayan pamuklu pijama veya gecelik giymeye özen gösterin. Aynı şekilde yatak örtülerinizin de pamuktan olmasına dikkat edin.

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        9. Kafein tüketmeyin

        Pekçok insan gün içerisinde yüksek miktarlarda kola ve kafein gibi sinir sistemini uyaran maddeler tüketir. Yani siz her ne kadar uykudan birkaç saat önce kahve içmediğinizi düşünseniz de daha erken saatlerde tükettiğiniz kafein vücudunuzda aktif kalmayı sürdürüyor.

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        10. Alkol tüketmeyin

        Genel kanının aksine, alkol rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olmaz. Aksine uykudan önce yüksek miktarda alkol tüketimi uyku kalitenizi çok ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir.

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