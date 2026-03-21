        Haberler Spor Futbol Milli Takım Gheorghe Hagi'den Romanya maçı öncesi Türkiye tespiti! - Futbol Haberleri

        Gheorghe Hagi'den Romanya maçı öncesi Türkiye tespiti!

        Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu ve play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya'nın oynayacağı maç için konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Rumen basınından Pro Sport'a konuştu.

        -Ianis Hagi ve takım arkadaşları, Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası barajına nasıl hazırlanıyor?

        Her gün, her konuşmada bu konuyu mutlaka hatırlıyoruz. Takım tamamen odaklı. Hepi topu bu maça konsantreler ve umuyorum ki iyi bir form yakalayacaklar ve sürpriz yaratacaklar.

        -Türkiye maçı için favori taraf kim?

        Çoğu kişi Türkiye’yi favori gösteriyor ama sadece kendi sahalarında oynadıkları için. Bence tek avantajları bu. Biz de Avrupa Şampiyonası’na katılan bir Romanya milli takımıyız, tecrübemiz var.

        -Türkiye’nin en önemli oyuncusu kim?

        Hakan Çalhanoğlu çok deneyimli bir oyuncu. Şu anda oynadığı kulüplerdeki performansı, deneyimi ve yaşıyla takım için çok önemli bir oyuncu.

        -Maçın atmosferi ve baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

        Stadyum önemli değil, sahada ülke için oynayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar. Bu bir mücadele olacak ve duyguları iyi yönetmeyi bilmemiz lazım. Takımın bunu yapacak tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum.

        -Mircea Lucescu’nun rolü ne kadar önemli?

        Oyuncular fark yaratır ama antrenör başarının planlayıcısıdır. Lucescu, tüm deneyimiyle oyunculara güven ve cesaret verecek. Saha dışında planlamayı, taktiği ve analizleri o yapıyor.

        -Türkiye karşısında kazanmak için ipuçları nelerdir?

        İyimser ve özgüvenli olmalıyız. Bunu herkese, özellikle taraftarlara yansıtmalıyız. Bir maç ve her şey mümkün. Umarım iyi bir gün yakalar ve sahada gerekeni yaparız.

        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Her zaman istiyordum"
