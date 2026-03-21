        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Şiddet uyguladığı kadını öldürdü! Polise silah çekti! Etkisizleştirildi...

        Bursa'da, polisin 'kadına şiddet' ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçtan inen 30 yaşındaki Berat İ., sürücü 34 yaşındaki Meryem Altaş'ı göğsünden vurdu. Ardından silahını polis ekiplerine doğrultan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Meryem Altaş, kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 14:04
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Bursa'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri Gemlik yönüne giden hafif ticari araçta bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        KADINI GÖĞSÜNDEN VURDU

        DHA'daki habere göre hafif ticari aracı durduran ekiplere, sürücü Meryem Altaş (34), ‘silah var’ diyerek uyarıda bulundu. Bu sırada arka kapıdan çıkan Berat İ., tabancayla Meryem Altaş’a ateş ederek göğsünden vurdu.

        SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Şüpheli, tabancasını polis ekiplerine doğrultunca bel ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Ekipler, olay yerine ambulans talep etti. Meryem Altaş, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne, Berat İ. ise bilinci açık şekilde Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KADIN HAYATA VEDA ETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Altaş, saat 01.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen Berat İ.’nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Berat İ.’nin silahının ruhsatsız olduğu belirlenirken, polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

