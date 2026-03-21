Matteo Guendouzi: Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!

"İSTANBUL MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"

Hem takıma hem de İstanbul'a adaptasyon sürecinden de bahseden yıldız futbolcu, "Açıkçası alışma sürecimiz çok iyi geçti. Bizi çok güzel karşılayan bir ülkede olmanın şansını yaşıyoruz. İki kız çocuğum var. Gerek okul gerekse günlük hayat konusunda onlar için her şeyin yapıldığını gördüm. Bu konuda da doğru tercihi yaptığımı gördüm. Eşim burada çok mutlu, burada olmaktan keyif alıyoruz. İstanbul muhteşem bir şehir. Elbette sportif konular önemli ancak aile de çok önemli. Burada olmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Hem takım arkadaşlarım hem teknik heyet hem de kulüp çalışanları tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Daha ilk günlerden, hatta ilk saatlerden itibaren beni çok rahat hissettirdiler. Kendimi bir ailede gibi hissettim. Bunun da yansımasını saha içinde görebiliyoruz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes bana ihtiyacım olan güveni veriyor. Taraftarın da büyük bir beklentisinin olduğunun farkındayım. Ben de saha içinde elimden gelenin maksimumunu yapmaya çalışıyorum. Bize inandıklarını biliyorum. Onları gururlandırmaya çalışıyoruz. Benim bakış açıma göre formasının giydiğin takım için sahada her şeyini vermelisin. Taraftarlar stada geliyor, deplasmanlarda bizim yanımızdalar. Ekonomik anlamda bile kolay bir şey değil. Ancak her şeye rağmen stada gelip keyif almak isteyen taraftarlarımız var. Ben de onlara bunu yaşatmaya çalışıyorum. Onlar kupaları ve kulübün daha da iyi yerlere gelmesini hak ediyorlar." diye konuştu.