Hatay'da çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
Hatay Altınözü'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada 1'i kadın 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Giriş: 21.03.2026 - 03:27
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bayramın ilk gününde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ailelerin yakınlarının da katılımıyla silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
3 ÖLÜ, 22 YARALI, 6 GÖZALTI
Kavgada 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
