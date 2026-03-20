        Haberler Dünya "ABD Hark Adası'nı işgal planlarını değerlendiriyor" | Dış Haberler

        "ABD Hark Adası'nı işgal planlarını değerlendiriyor"

        ABD Başkan Donald Trump'ın, İran'ın petrol ihracatı açısından kilit konumda bulunan Hark Adası'nı işgal etme ya da abluka altına alma planlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

        Giriş: 20.03.2026 - 18:09 Güncelleme:
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"

        ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya zorlamak için İran’a ait Hark Adası’nı işgal etme ya da abluka altına alma planlarını değerlendiriyor.

        İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma hamlesi, dünya deniz ticareti üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

        ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya zorlamak için İran’ın petrol ihracatının yüzde 90’ının merkezi olan Hark Adası’nı işgal etme ya da abluka altına alma planlarını değerlendiriyor.

        Axios’a konuşan ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "İranlıları saldırılarla biraz daha zayıflatmak, adayı ele geçirmek ve ardından bunu müzakerelerde kullanmak için yaklaşık bir aya ihtiyacımız var" dedi.

        Yetkili, Axios’a yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma planlarına ilişkin, "Eğer Başkan, kıyıdan bir işgal kararı alırsa bu gerçekleşir. Ancak bu karar henüz verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a ait stratejik öneme sahip Hark Adası hakkında yaptığı açıklamada, "O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık, çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi" ifadelerini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: Planet Labs, temsilidir

        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Ünlü aktör hayatını kaybetti
        Ünlü aktör hayatını kaybetti
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu