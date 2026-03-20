Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Sevgili Rizeliler, değerli hemşehrilerim. Hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum, böyle anlamlı eserin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Rize'ye, Güneysu'ya her gelişimizden itibaren bizleri muhabbetle bağrına basan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Cenab-ı Allah dayanışmamızı, sevgimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Her fırsatta sıla-ı rahim yapmak üzere ata yurdum Rize'ye Güneysu'ya geliyor, sizlerle hasret gideriyoruz. Rize Sahil Camii Kültür Park Salonu'nda hemşehrilerimizle bayramlaştık. Siz kardeşlerimle birlikte tüm Rize'nin tüm vatandaşlarımızın gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum.

"HASTANEMİZ 100 YATAK KAPASİTESİYLE HİZMET VERECEK"

Bilhassa Gazze'deki, İran'daki, Sudan'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere bayramı çeşitli sıkıntılarla karşılayan kardeşlerimize bu mübarek günlerin barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Daima adalet, barış, kardeşlik ve hoşgörüden yana tavır almış milletimiz. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de aynı güzellikleri istiyoruz. Güneysu'nun güzel insanları, bugün Ramazan bayramının coşkusuyla birlikte şahsım için özel bir eseri hizmete vermenin sevincini yaşıyorum. Mutluyum, burada 1. sınıf sağlık hizmeti sunacak modern hastaneyi ilçemize kazandırmış oluyoruz. Rize Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin Rize, Güneysu ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kapalı alanı 22 bin 500 metrekare olan hastanemiz toplam 36 bin metrekarelik arsa alanına inşa edildi. Hastanemiz 100 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Hastane bünyesinde acil servis 11 üniteli hemodiyaliz birimi, 12 poliklinik, modern ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve hasta odaları bulunuyor. Vatandaşımız hastanemizin 222 araç kapasiteli otoparkından istifade edecek. Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli tesisi Güneysu'ya kazandırmış olmak şahsım için ayrı bahtiyarlık kaynağıdır. Sevgili anacığımızı özlemle yâdediyorum, Cenab-ı Hak'tan kendisine rahmet niyaz ediyorum.

"BİZ MİLLETE VE MEMLEKETİMİZE HİZMET İÇİN VARIZ"

Sağlık Bakanlığımızı ve bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hastanemizin inşasında ter döken işçi kardeşlerime, projeye vaziyet eden mühendis ve mimarlarımıza, yüklenici mimarlarımıza, tüm kurumlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize Rabbimden şifalar diliyorum.

Dünyada sağlıktan daha değerli bir nimet yoktur. Milletimiz hep şöyle dua etmiştir: 'Allah düşürmesin, yokluğunu da göstermesin.' Rabbim kimseyi sağlığını kaybedip de şifa aramak zorunda bırakmasın. Derdine derman arayanları da en kısa sürede sağlığına kavuştursun. Biz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerini çıkarlarına ve ikballerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği kariyerleri, siyasi hırsları, koltukları olabilir. Ama bizim önceliğimiz insandır, insanımızın sağlığıdır.

Gayemiz insanımızın ekmeğini ve umutlarını büyütmektir. Her işin başı sağlıktır diyerek 2002'den beri sağlık altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Sağlık sistemimizi çağın gerekleri, ülkemizin gerçekleri ve vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verir hale getirdik. Bir dönem ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini dünyada örnek gösterilen seviyeye yükselttik. Türkiye sağlık noktasında kendi vatandaşlarıyla birlikte her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti veriyor.

"GÖKBEY'İ AMBULANS HELİKOPTER OLARAK DA KULLANACAĞIZ"

Covid 19 salgınında neler yaşandığını hep birlikte gördük. Güçlü altyapı sayesinde koronavirüs salgınını dünyada en az kayıpla atlatan ülkelerden biri olduk. Bize gelişmiş diye örnek gösterilen ülkelerde yaşanan sahnelerin hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. İnsanların çok ciddi paralar ödemek zorunda kaldığı hizmetleri biz vatandaşımıza tamamen ücretsiz sunduk. 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinden alnımızın akıyla çıktık. Büyük bir memnuniyetle şu güzel haberi sizlere vermek isterim. Yerli milli helikopterimiz GÖKBEY inşallah ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Bu sene sivil sertifikasyonu tamamlanmış 3 adet yerli GÖKBEY ambulans helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz.

"ESKİ TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA DA MAZİDE KALDI"

Nasıl demokraside, güvenlikte, ulaştırmada, eğitimde çağ atladıysak nasıl Türkiye'yi darbeci zihniyetin, baskıcı karanlığından kurtardıysak, savunma sanayi alanında ülkemize tarihi başarılar yaşattıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye şükürler olsun artık sağlık alanında da mazide kaldı. Artık eskiden olduğu gibi hastane denilince kapısından sağlam girenin hasta çıktığı çile haneler akla gelmiyor. Tam tersine 1. sınıf hizmet veren modern, ferah, kaliteli, donanımlı şifahaneler akla geliyor. Hastane deyince otel konforunda odaları, nitelikli kadro, modern tıbbi cihazlarıyla sağlık külliyeleri akla geliyor.

"BİZ HİZMET ÜRETMENİN DERDİNDEYİZ"

Şehrimizde tamamlanan sağlık yatırımlarının toplam bedeli 11 milyar lirayı buldu. 1053 yataklı Rize Şehirli Hastanesi, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi tamamlandığında bu rakam 36 milyar liraya ulaşacak. Ambulans sayısını 3'ten aldık 49'a çıkardık. MR'dan bilgisayarlı tomografiye kadar en modern cihazları sizin emrinize sunduk. 2002 yılında 15 olan diyaliz cihazı sayısı bugün 112'ye çıktı. 142 olan uzman doktor sayımız 423'e toplam hekim sayımız 1015'e çıktı.

613 olan ebe ve hemşire sayısı yüzde 154 artışla 1555'i buldu. Yani sağlığa dair her başlıkta Rize'miz çok iyi bir yere geldi. Şimdi bunları bir adım daha ileri götürüyoruz. Şehir hastanemiz hizmete girdiğimizde bu bölge tam bir sağlık üssü hale gelecektir. Allah nasip ederse şehir hastanemizin açılışını birlikte yapacağız. Siz bize destek oldukça siz bize dua ettikçe biz de sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Biz hizmet etmenin, iş üretmenin derdindeyiz. Bizim siyasi polemikle, kayıkçı kavgalarıyla işimiz yok. İçi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz var. Gündemimizde Türkiye, Türk milleti var, siz varsınız.

CHP'YE TEPKİ: NEREYE GİTTİKLERİ BELLİ DEĞİL

Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzakta tutmak var. Gündemimizde diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu var. Biz bunlarla meşgulken ana muhalefet ve başındaki zatın nelerle uğraştığını sizler görüyorsunuz. Ciddiyetsizlik, lakaytlık, vurdumduymazlık diz boyu. Siyasi nezaket ve saygı zaten hak getire. Etrafımızda füzeler uçuşuyor, bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin umurunda değil. Değil bölgemiz Allah korusun dünya yansa bunların haberi bile olmaz.

Binmişler her alamete nereye gittikleri belli değil. Cenabı Allah bunlara akıl fikir versin diyorum. Açılışını yaptığımız Rize Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'nin ülkemize, milletimize, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."