Dans eden robot restoranda kontrolden çıktı, çalışanlar zor zapt etti!

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri inanılmaz bir hızla ilerliyor. Şirketler milyarlarca doları humanoid (insansı) robotlara, otonom sistemlere ve eğlence amaçlı dans eden makinelere yatırıyor. Boston Dynamics’in akrobatik robotlarından uluslararası robot olimpiyatlarına, bazı şehirlerde devriye gezen polis robotlara kadar uzanan bu gelişmeler, bir yandan geleceğin vaadi gibi görünürken diğer yandan ciddi soru işaretleri yaratıyor...

Bu makineler gerçekten kontrol altında tutulabilir mi? Nükleer silahlar gibi uzak tehditler konuşulurken, günlük hayatta, bir restoranda bile, robotların aniden kontrolden çıkması, artık uzak bir senaryo değil, gerçek bir tehlike haline geliyor. İşte tam da bu korkuyu somutlaştıran olay, Cupertino’daki Haidilao restoranında yaşandı.

KAOTİK ANLAR YAŞANDI

Olay, Haidilao Hot Pot’un Cupertino şubesinde gerçekleşti ve kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. NBC'nin paylaştığı videoda, AgiBot X2 modeline benzetilen humanoid robot, müzik eşliğinde dans ederken masalara fazla yaklaştı. Kollarını sertçe savurarak masaya vurdu. Çubuklar, soslar, tabaklar havada uçuştu. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında en az üç çalışan robotu zapt etmek için harekete geçti. Bir çalışan boynundaki kayıştan tutarken diğerleri kollarını bastırmaya çalıştı. Bir personel ise telefonundan kontrol uygulamasına bakarak durdurma komutu vermeye uğraşıyordu. Hot pot masalarındaki kaynayan çorba kazanları devrilseydi, ciddi yanık yaralanmaları kaçınılmaz olabilirdi.

HAIDILAO VE ŞİRKETİN AÇIKLAMALARI: “ARIZA DEĞİL, İNSAN HATASI”

Haidilao, NBC News ve diğer medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada olayı doğruladı ancak robotun “arıza yaptığı veya kontrolden çıktığı” iddialarını kesin bir dille reddetti:“Robotun hareketleri önceden programlanmıştı. Ancak bir misafir isteği üzerine veya yanlışlıkla yüksek enerjili dans modu tetiklendi ve dar alanda uygulandı. Bu, normal çalışma ortamı değildi.”Bazı çalışan açıklamalarına göre olay, bir personelin yanlışlıkla “çılgın dans” modunu aktive etmesi sonucu ortaya çıktı – yani tamamen insan hatası. AgiBot şirketi ise henüz resmi bir yorum yapmadı.

ROBOTLAR RESTORAN SEKTÖRÜNDE YENİ BİR DÖNEM Mİ AÇIYOR?

Haidilao daha önce Pekin’de robot garsonlar ve otomatik çorba karıştırıcılarla “akıllı restoran” denemeleri yapmıştı. Cupertino’da ise robot eğlence amacıyla kullanılıyordu. Gıda sektöründe robot yatırımları hızla artıyor: Pudu Robotics’in sevimli BellaBot’u gibi kolları olmayan modeller müşterilere servis yapıyor, bazı girişimler tamamen otonom mutfaklar geliştiriyor. Ancak kolları, gücü ve hareket kabiliyeti olan humanoid robotlar, dar alanlarda ve insan kalabalığında beklenmedik riskler taşıyor.

BU OLAY BİR UYARI MI? ROBOTLARLA YAŞAMAK NE KADAR GÜVENLİ?

The Killers’ın “Are we human or are we dancer?” sözleri şimdi bambaşka bir anlam kazandı. Komik görünen bu viral video, aslında daha derin bir sorunu işaret ediyor: Robotların acil durdurma mekanizmaları, personel eğitimi ve öngörülemeyen davranışlara karşı güvenlik protokolleri henüz yeterince olgunlaşmadı. Eğlence amaçlı bir dans robotu bile restoranı kaosa çevirebiliyorsa, daha karmaşık AI sistemlerinin geleceği hepimizi düşündürmeli.