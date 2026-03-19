Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
Dünya Mutluluk Raporu açıklandı. İskandinav ülkeleri yine zirvede yer alırken, Türkiye 94'üncü sırada kendine yer buldu
Eğer mutluluk bir olimpiyat branşı olsaydı, İskandinav ülkeleri kürsüdeki tüm yerleri garantilemiş olurdu. Nitekim Dünya Mutluluk Raporu’nun son verilerine göre dünyanın en mutlu üç ülkesi Finlandiya, İzlanda ve Danimarka oldu.
Oxford Üniversitesi bünyesindeki Refah Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve her yıl yayımlanan rapora göre Finlandiya, üst üste dokuzuncu kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. İzlanda ikinci, Danimarka ise üçüncü sırada yer aldı.
KOSTA RİKA, İSKANDİNAVLARI GERİDE BIRAKTI
Listenin dördüncü sırasında yer alan Kosta Rika, Latin Amerika’dan şimdiye kadar en yüksek sıralamaya ulaşan ülke olurken, onu yeniden İskandinav ülkeleri takip etti.
İsveç beşinci, Norveç ise altıncı sırada yer aldı. Avrupa’dan Hollanda yedinci, Lüksemburg dokuzuncu ve İsviçre onuncu sırada listeye girdi. Orta Doğu’dan ilk 20’ye giren tek ülke ise sekizinci sıradaki İsrail oldu.
ABD bu yıl 23’üncü sırada yer alırken, Kanada 25’inci, Birleşik Krallık ise 29’uncu sıraya geriledi. Böylece üst üste ikinci yıl, İngilizce konuşulan ülkelerden hiçbiri ilk 10’a giremedi.
TÜRKİYE 94. SIRADA
Türkiye, listede 94’üncü sırada yer aldı. Türkiye’yi Irak takip ederken, İran ise 99’uncu sırada konumlandı.
Araştırmada 147 ülkeden katılımcılara, hayatlarını 0 ile 10 arasında değerlendirmeleri istenen “Cantril Merdiveni” yöntemi kullanıldı. Kişi başına düşen gelir, yaşam beklentisi, cömertlik, özgürlük algısı ve yolsuzluk gibi altı temel faktör de sıralamayı belirlemede etkili oldu. Sonuçlar üç yıllık ortalamalara göre hesaplandı.
Finlandiya’da katılımcıların ortalama yaşam memnuniyeti puanı 7,764 olarak ölçüldü. Uzmanlara göre bu başarının arkasında güçlü toplumsal dayanışma yer alıyor.
Raporda özellikle gençlerin mutluluğuna dair çarpıcı bir düşüş de vurgulandı. ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 25 yaş altı bireylerin yaşam memnuniyeti son 10 yılda yaklaşık 1 puan geriledi. Uzmanlar bu düşüşte sosyal medya kullanımının önemli rol oynadığına dikkat çekti.
Buna karşın rapor, internet kullanımının tamamen olumsuz olmadığını da belirtiyor. Yakınlarla iletişim kurmak ya da yeni beceriler öğrenmek gibi amaçlarla kullanılan dijital araçların daha olumlu etkiler yarattığı ifade ediliyor.
Dünya genelinde mutluluğun karmaşık bir tablo sunduğuna işaret edilen raporda, savaş ve siyasi istikrarsızlığın yoğun olduğu ülkelerin listenin alt sıralarında yer aldığı belirtildi. Afganistan, 147’nci sırayla dünyanın en mutsuz ülkesi olmaya devam etti.
Öte yandan uzmanlar, yüksek mutluluk seviyesine sahip ülkelerde insanların temel değerlere bağlı kaldığını ve toplumsal güvenin güçlü olduğunu vurguluyor. Bunun en basit göstergelerinden biri ise kaybolan bir cüzdanın eksiksiz şekilde sahibine geri dönme ihtimali olarak öne çıkıyor.
DÜNYANIN EN MUTLU 20 ÜLKESİ ŞU ŞEKİLDE:
1. Finlandiya
2. İzlanda
3. Danimarka (Fotoğrafta)
4. Kosta Rika
5. İsveç
6. Norveç
7. Hollanda (Fotoğrafta)
8. İsrail
9. Lüksemburg
10. İsviçre
11. Yeni Zelanda
12. Meksika (Fotoğrafta)
13. İrlanda (Fotoğrafta)
14. Belçika
15. Avustralya
16 Kosova
17. Almanya
18. Slovenya
19. Avusturya (Fotoğrafta)
20. Çekya
LİSTENİN SON SIRALARI
147. Afganistan
146. Sierra Leone
145. Malavi (Fotoğrafta)
144. Zimbabve
143. Botswana
142. Yemen (Fotoğrafta)
141. Lübnan
140. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
*Görseller Shutterstock ve AA'dan servis edilmiştir.