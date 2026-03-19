        Haberler Yaşam Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Zirve yine İskandinavların!

        Dünya Mutluluk Raporu açıklandı. İskandinav ülkeleri yine zirvede yer alırken, Türkiye 94'üncü sırada kendine yer buldu

        Giriş: 19.03.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Eğer mutluluk bir olimpiyat branşı olsaydı, İskandinav ülkeleri kürsüdeki tüm yerleri garantilemiş olurdu. Nitekim Dünya Mutluluk Raporu’nun son verilerine göre dünyanın en mutlu üç ülkesi Finlandiya, İzlanda ve Danimarka oldu.

        Oxford Üniversitesi bünyesindeki Refah Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve her yıl yayımlanan rapora göre Finlandiya, üst üste dokuzuncu kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. İzlanda ikinci, Danimarka ise üçüncü sırada yer aldı.

        KOSTA RİKA, İSKANDİNAVLARI GERİDE BIRAKTI

        Listenin dördüncü sırasında yer alan Kosta Rika, Latin Amerika’dan şimdiye kadar en yüksek sıralamaya ulaşan ülke olurken, onu yeniden İskandinav ülkeleri takip etti.

        İsveç beşinci, Norveç ise altıncı sırada yer aldı. Avrupa’dan Hollanda yedinci, Lüksemburg dokuzuncu ve İsviçre onuncu sırada listeye girdi. Orta Doğu’dan ilk 20’ye giren tek ülke ise sekizinci sıradaki İsrail oldu.

        ABD bu yıl 23’üncü sırada yer alırken, Kanada 25’inci, Birleşik Krallık ise 29’uncu sıraya geriledi. Böylece üst üste ikinci yıl, İngilizce konuşulan ülkelerden hiçbiri ilk 10’a giremedi.

        TÜRKİYE 94. SIRADA

        Türkiye, listede 94’üncü sırada yer aldı. Türkiye’yi Irak takip ederken, İran ise 99’uncu sırada konumlandı.

        Araştırmada 147 ülkeden katılımcılara, hayatlarını 0 ile 10 arasında değerlendirmeleri istenen “Cantril Merdiveni” yöntemi kullanıldı. Kişi başına düşen gelir, yaşam beklentisi, cömertlik, özgürlük algısı ve yolsuzluk gibi altı temel faktör de sıralamayı belirlemede etkili oldu. Sonuçlar üç yıllık ortalamalara göre hesaplandı.

        Finlandiya’da katılımcıların ortalama yaşam memnuniyeti puanı 7,764 olarak ölçüldü. Uzmanlara göre bu başarının arkasında güçlü toplumsal dayanışma yer alıyor.

        Raporda özellikle gençlerin mutluluğuna dair çarpıcı bir düşüş de vurgulandı. ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 25 yaş altı bireylerin yaşam memnuniyeti son 10 yılda yaklaşık 1 puan geriledi. Uzmanlar bu düşüşte sosyal medya kullanımının önemli rol oynadığına dikkat çekti.

        Buna karşın rapor, internet kullanımının tamamen olumsuz olmadığını da belirtiyor. Yakınlarla iletişim kurmak ya da yeni beceriler öğrenmek gibi amaçlarla kullanılan dijital araçların daha olumlu etkiler yarattığı ifade ediliyor.

        Dünya genelinde mutluluğun karmaşık bir tablo sunduğuna işaret edilen raporda, savaş ve siyasi istikrarsızlığın yoğun olduğu ülkelerin listenin alt sıralarında yer aldığı belirtildi. Afganistan, 147’nci sırayla dünyanın en mutsuz ülkesi olmaya devam etti.

        Öte yandan uzmanlar, yüksek mutluluk seviyesine sahip ülkelerde insanların temel değerlere bağlı kaldığını ve toplumsal güvenin güçlü olduğunu vurguluyor. Bunun en basit göstergelerinden biri ise kaybolan bir cüzdanın eksiksiz şekilde sahibine geri dönme ihtimali olarak öne çıkıyor.

        DÜNYANIN EN MUTLU 20 ÜLKESİ ŞU ŞEKİLDE:

        1. Finlandiya

        2. İzlanda

        3. Danimarka (Fotoğrafta)

        4. Kosta Rika

        5. İsveç

        6. Norveç

        7. Hollanda (Fotoğrafta)

        8. İsrail

        9. Lüksemburg

        10. İsviçre

        11. Yeni Zelanda

        12. Meksika (Fotoğrafta)

        13. İrlanda (Fotoğrafta)

        14. Belçika

        15. Avustralya

        16 Kosova

        17. Almanya

        18. Slovenya

        19. Avusturya (Fotoğrafta)

        20. Çekya

        LİSTENİN SON SIRALARI

        147. Afganistan

        146. Sierra Leone

        145. Malavi (Fotoğrafta)

        144. Zimbabve

        143. Botswana

        142. Yemen (Fotoğrafta)

        141. Lübnan

        140. Demokratik Kongo Cumhuriyeti

        *Görseller Shutterstock ve AA'dan servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı