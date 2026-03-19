        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a Katar uyarısı! | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a Katar uyarısı!

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece bölgedeki bazı petrol tesislerini hedef aldı, İran'da da Güney Pars doğalgaz sahasına saldırı düzenlendi. ABD Başkanı Trump, bu saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini ABD ve Katar'ın ilgisi olmadığını söyledi ve İran'ı Katar'a saldırma ihtimaline karşı sert sözlerle uyardı

        Giriş: 19.03.2026 - 07:51 Güncelleme:
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına yapılan saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve ABD ile Katar'ın bu saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

        Trump ayrıca, İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars'taki İran tesislerine daha fazla saldırı düzenlemeyeceğini belirterek, İran'ın Doha'ya karşı harekete geçmesi durumunda ABD'nin bu tesislere saldıracağı uyarısında bulundu.

        Trump, Truth Social'da yazdığı mesajda, "Amerika Birleşik Devletleri bu saldırı hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve Katar hiçbir şekilde bu saldırıyla ilgili değil ve bunun olacağından haberi yoktu" dedi.

        İsrail, Güney Pars saldırısının sorumluluğunu kamuoyuna açıklamadı. Wall Street Journal ve Axios'a göre, Trump, İsrail'in dünyanın en büyük doğal gaz yatağının İran bölümüne saldırma planından önceden haberdardı ve bunu destekledi.

        İran, Güney Pars sahasını ABD'nin yakın müttefiki Katar ile paylaşıyor.

        İRAN İSRAİL'İN DAHA ÖNCE DE SALDIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

        İran daha önce, İsrail'in Güney Pars'taki tesislerine saldırdığını ve bunun ABD-İsrail savaşında büyük bir tırmanışa yol açarak petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söylemişti.

        Tahran, Körfez genelinde petrol ve gaz hedeflerine saldırı sözü vererek misilleme yaptı, Suudi Arabistan'a füze fırlattı ve ayrıca Katar'ın enerji endüstrisi merkezi Ras Laffan Sanayi Şehri'ni vurdu.

        Doha, İran'ın Güney Pars tesislerine yönelik "tehlikeli ve sorumsuz" saldırı nedeniyle İsrail'i kınadı ve İran'ı uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olarak nitelendirdiği eylemle iki üst düzey İranlı diplomatı sınır dışı etmekle suçladı.

        "İRAN KATAR'A SALDIRIRSA..."

        Trump sosyal medyada İran'ın "haksız ve adaletsiz bir şekilde Katar'ın LNG gaz tesisinin bir bölümüne saldırdığını" yazdı ve şu ifadeleri kullandı:

        "İran'a, bu son derece önemli ve değerli Güney Pars sahasına ilişkin olarak İsrail tarafından başka hiçbir saldırı yapılmayacak, ancak İran akıllıca olmayan bir şekilde masum bir ülkeye, Katar'a saldırmaya karar verirse, bu durumda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in yardımı veya rızasıyla veya olmadan, Güney Pars Gaz Sahasının tamamını büyük bir şekilde havaya uçuracaktır."

