Eyüpspor: 0 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 66. dakikada Felipe Augusto kaydetti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda ikas Eyüpspor'a karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligde puanını 60'a çıkarırken Eyüpspor 22 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
OULAI, GALATASARAY MAÇINDA YOK!
Trabzonspor'da Christ Inao Oulai karşılaşmanın 77. dakikasında sarı kart gördü. Genç yıldız Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Gaziantep FK'yi 2-1, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, bu maçtan da galibiyetle ayrıldı ve serisini 5 maça taşıdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sol kanatta topla buluşan Muçi, son çizgiye inip ortaladı. Bu futbolcunun ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yönelirken kaleci Monteiro son anda topu kornere tokatladı.
36. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Muçi ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe hareketlenen Nwaiwu boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
54. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Zubkov, sağdan ceza sahasına giren Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
58. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Radu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
64. dakikada Trabzonspor hızlı çıktı. Muçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Monteiro meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
66. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Zubkov kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Augusto meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
75. dakikada Eyüpspor kalecisi Monteiro'nun uzaklaştırmak istediği top Zubkov'da kaldı. Bu futbolcu, ceza yayı üzerindeki Onuachu'yu toplu buluşturdu. Nijeryalı oyuncunun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
87. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Zubkov uzak direğe ortaladı. Savunmanın arkasında kendisini unutturan Nwaiwu'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Trabzonspor 90 dakikadan 1-0 galip ayrıldı.