        Ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

        Ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

        18 Mart 1915'te, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilmez!" diyerek, elde ettiği büyük zaferin üstünden 111 yıl geçti. Ünlü isimler, bu anlamlı günde duygularını dile getirdi

        Giriş: 18.03.2026 - 13:44
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"

        18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde zafer kutlanırken, şehitlerimiz; rahmetle, minnetle anılıyor. Ünlüler, duygularını paylaşarak, Çanakkale Zaferi'nin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

        Selda Bağcan: Çanakkale'de altı kardeşi ile birlikte şehit olan dedem ve kardeşlerinin ruhuna... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

        Fedon: Bu ayakta gördüğünüz adam, eşi hamileyken Çanakkale'ye askere gitti ve bir daha geri gelemedi. Vatanı için şehit oldu. Ne o oğlunu, ne babam babasını, ne de ben dedemi göremedim. Vatan sağ olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene! Sen de nur içinde yat gururum, dedem Kleanti Kalyoncu.

        Zafer Algöz: 111 yıl önce Mehmetçiklere "Çanakkale geçilmez" büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'ya ve aziz silah arkadaşlarına rahmet, minnet ve saygıyla... Çanakkale geçilmez!

        Devrim Özkan: Mustafa Kemal Atatürk; "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" Çanakkale Zaferi'mizin 111'inci yılı... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun!

        Erdal Beşikçioğlu: Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna hayatını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Emanetlerine sahip çıkmak, en büyük sorumluluğumuzdur. Çanakkale geçilmez!

        Aras Bulut İynemli: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

        Yılmaz Erdoğan: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.

        Çağla Şıkel: Tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

        Murat Dalkılıç: 18 Mart 1915 Anafartalar... Zaferin 111'inci yılı. Mehmetçikler haykırdı, "Çanakkale geçilmez!" Bir milletin inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle yazdığı destan... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

        Eda Ece: 18 Mart bir gün değil, bir destan. Yenilmez sanılanların Türk'e yenildiği gün.

        Erol Evgin: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mustafa Kemal, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde tüm dünyaya şöyle seslenir: "Bu topraklar üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağında mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."

        Mustafa Sandal: Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı, rahmet ve minnetle...

        Burcu Özberk: Saygı ve minnetle anıyoruz.

        Hadise: 18 Mart Çanakkale Zaferi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Çanakkale geçilmez!

        Birce Akalay: 18 Mart, bu ülkenin en sessiz ama en güçlü cümlelerinden biri. Adı Çanakkale.

        Melek Mosso: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

        Cansu Diktaş Altınok: 18 Mart bir gün değil, bir destan. Yenilmez sanılanların Türk'e yenildiği gün.

        Sinem Kobal

