        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Liverpool-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Liverpool Galatasaray CANLI İZLE) - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da hedef çeyrek final! İşte Liverpool 11'i

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İngiliz devi Liverpool'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Anfield'dan istediği sonuçla ayrılıp Devler Ligi'nde 13 yıl sonra yeniden çeyrek finale yükselmek istiyor. İşte G.Saray'ın muhtemel 11'i...

        Habertürk / AA
        Giriş: 18.03.2026 - 09:55
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

        Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

        "Cimbom" Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

        Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        BU SEZON 3. RANDEVU

        Galatasaray, bu sezon Liverpool ile üçüncü kez karşılaşacak.

        Lig etabının ikinci haftasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini 1-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına son 16 turunda çıktı. Galatasaray, bu mücadeleyi de aynı skorla kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.

        Galatasaray, güçlü rakibini bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırabilmek için ter dökecek.

        DAVINSON SANCHEZ CEZALI

        Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyecek.

        Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamında forma giyen Sanchez, son Liverpool müsabakasında üçüncü sarı kartını gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, sahadaki yerini alamayacak.

        Cezalı Sanchez haricinde eksik oyuncu bulunmayan Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, statü gereği süre alamayacak.

        OKAN BURUK VE 6 İSİM CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

        Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.

        HEDEF 7. KEZ ÇEYREK FİNALDE YER ALMAK

        Galatasaray, "Devler Ligi"nde 7. kez çeyrek finalde mücadele etmeye çalışacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 1-0 kazandığı Liverpool karşısında iyi bir skor alarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmak istiyor.

        Galatasaray, daha önce 1962-1963, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın son 8 takımı arasında yer almıştı.

        Liverpool'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i...

        Mamardashvili, Fripong, Konata, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

        Galatasaray'ın Liverpool maçı muhtemel 11'i...

        UĞURCAN

        SALLAI

        SINGO

        ABDÜLKERİM

        JAKOBS

        LEMINA

        TORREIRA

        BARIŞ ALPER

        SARA

        NOA LANG

        OSIMHEN

        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da